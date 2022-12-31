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Деян Ловрен перейдет в Лион. Последние два с половиной года он играл за Зенит

Франция
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Хорват был капитаном российского клуба

Деян Ловрен перейдет в Лион. Последние два с половиной года он играл за Зенит

Фото: Rousing The Kop

UA-Футбол
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Хорватский центральный защитник и капитан санкт-петербургского "Зенита" Деян Ловрен перейдет во французский "Лион". Издание L`Equipe сообщает, что стороны уже достигли договоренности об условиях трансфера.

Действующий контракт Ловрена с "Зенитом" истекает через шесть месяцев, в июне 2023 года. Поэтому "Лион" смог договориться о январском трансфере Деяна за небольшую сумму. "Зенит" приобрел игрока у "Ливерпуля" в 2020 году за 12 миллионов евро.

Ранее Ловрен уже играл за "Лион", он провел в клубе три с половиной сезона, с января 2010 года по июль 2013. Из Франции он переехал в "Саутгемптон" за 10 миллионов евро, а уже через год – в "Ливерпуль" за 25.3 млн.

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В статье: Лион Зенит (Санкт-Петербург) Деян Ловрен
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