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Килиан Мбаппе забил 56 голов за 2022 год – это лучший результат в топ-5 лигах
56 голов в 56 матчах
Фото: twitter.com/PSG_inside
Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг за 2022 год. Нападающий забил 56 голов в 56 матчах календарного года.
Nobody belonging to a club in Europe’s top 5 leagues has scored more goals in 2022 in all competitions than Kylian Mbappé:— Get French Football News (@GFFN) December 31, 2022
56 games, 56 goals.
В текущем сезоне Мбаппе уже успел забить 20 голов за "ПСЖ" в 21 игре во всех турнирах. Также Килиан сделал пять ассистов.
Помимо игр за "ПСЖ", Мбаппе также принял участие в чемпионате мира в Катаре. Он стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами в семи играх. Более того, Килиан сделал хет-трик в финале. Франция заняла второе место, проиграв Аргентине по пенальти.
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