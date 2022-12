Килиан Мбаппе забил 56 голов за 2022 год – это лучший результат в топ-5 лигах

Форвард французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг за 2022 год. Нападающий забил 56 голов в 56 матчах календарного года.

Nobody belonging to a club in Europe’s top 5 leagues has scored more goals in 2022 in all competitions than Kylian Mbappé:



56 games, 56 goals.