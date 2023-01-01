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Видеообзор матчей 17-го тура французской Лиги 1

Франция
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Четыре поединка французского первенства

Видеообзор матчей 17-го тура французской Лиги 1

AS Monaco

Новина українською

Вашему вниманию видеообзоры матчей 17-го тура чемпионата Франции за 1-го января 2023-го года.

Анже – Лорьян 1:2

Голы: Сима 10 – Сима 79 (аг), Ле Фе 88

Монако – Брест 1:0

Гол: Головин 54

Тулуза – Аяччо 2:0

Голы: Ратао 46, Деягер 62

Нант – Осер 1:0

Гол: Коко 74

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В статье: Брест Монако
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