Франция
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Видеообзор матчей 17-го тура французской Лиги 1
Четыре поединка французского первенства
AS Monaco
Вашему вниманию видеообзоры матчей 17-го тура чемпионата Франции за 1-го января 2023-го года.
Анже – Лорьян 1:2
Голы: Сима 10 – Сима 79 (аг), Ле Фе 88
Монако – Брест 1:0
Гол: Головин 54
Тулуза – Аяччо 2:0
Голы: Ратао 46, Деягер 62
Нант – Осер 1:0
Гол: Коко 74
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