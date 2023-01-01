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Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек

Франция
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У Жана-Марка Пилорже – 436 матчей

Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Итальянский полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти сегодня вышел в стартовом составе клуба на матч против "Ланса". Эта игра стала 400-й для хавбека за парижский клуб.

Больше Верратти за "ПСЖ" сыграл лишь один игрок – Жан-Марк Пилорже. Между 1975 и 1989 годами он сыграл 436 матчей за клуб во всех турнирах.

Верратти же перешел в "ПСЖ" из "Пескары" в июле 2012 года, десять с половиной лет назад. За Марко тогда заплатили 12 миллионов евро. Недавно клуб продлил с ним контракт до лета 2026 года.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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