Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек

Итальянский полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти сегодня вышел в стартовом составе клуба на матч против "Ланса". Эта игра стала 400-й для хавбека за парижский клуб.

400 - Marco Verratti will become the second player in history to reach the milestone of 400 appearances in all competitions for Paris Saint-Germain, after Jean-Marc Pilorget (436 games between 1975 and 1989). Loyal. pic.twitter.com/vIrY7ohSsr