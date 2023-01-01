Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек

Итальянский полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти сегодня вышел в стартовом составе клуба на матч против "Ланса". Эта игра стала 400-й для хавбека за парижский клуб.

400 - Marco Verratti will become the second player in history to reach the milestone of 400 appearances in all competitions for Paris Saint-Germain, after Jean-Marc Pilorget (436 games between 1975 and 1989). Loyal. pic.twitter.com/vIrY7ohSsr — OptaJean (@OptaJean) January 1, 2023

Больше Верратти за "ПСЖ" сыграл лишь один игрок – Жан-Марк Пилорже. Между 1975 и 1989 годами он сыграл 436 матчей за клуб во всех турнирах.

Верратти же перешел в "ПСЖ" из "Пескары" в июле 2012 года, десять с половиной лет назад. За Марко тогда заплатили 12 миллионов евро. Недавно клуб продлил с ним контракт до лета 2026 года.