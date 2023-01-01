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Килиан Мбаппе чаще всех в топ-лигах попадал в офсайд. Роналду – четвертый

Франция
(1 голосов)

В топ-3 – Иньяки Уильямс и Жерар Деулофеу

Килиан Мбаппе чаще всех в топ-лигах попадал в офсайд. Роналду – четвертый

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лидером топ-5 европейских лиг по попаданию в офсайд в 2022 году. Это случилось 38 раз.

Второй в рейтинге – ганский нападающий "Атлетика" Бильбао Иньяки Уильямс. Третий – испанец Жерар Деулофеу из "Удинезе". Четвертый – португальский экс-форвард "МЮ" Криштиану Роналду.

Рейтинг игроков, чаще всех попадавших в офсайд в топ-5 лигах Европы в 2022 году:

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 38
  2. Иньяки Уильямс ("Атлетик") – 32
  3. Жерар Деулофеу ("Удинезе") – 32
  4. Криштиану Роналду ("МЮ") – 28
  5. Антони Модест ("Боруссия" Дортмунд, "Кёльн") – 28
  6. Жоржиньо Рюттер ("Хоффенхайм") – 27
  7. Эммануэль Гияси ("Специя") – 27
  8. Душан Влахович ("Ювентус") – 25
  9. Айван Тони ("Брентфорд") – 25
  10. Карим Бензема ("Реал") – 24
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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
01.01.2023 в 23:44
А що Ви хотіли... Мбаппе це ривок не на три, а на тридцять метрів! А біля центру легше захисникам лінію тримати.
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