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Килиан Мбаппе чаще всех в топ-лигах попадал в офсайд. Роналду – четвертый
В топ-3 – Иньяки Уильямс и Жерар Деулофеу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лидером топ-5 европейских лиг по попаданию в офсайд в 2022 году. Это случилось 38 раз.
Второй в рейтинге – ганский нападающий "Атлетика" Бильбао Иньяки Уильямс. Третий – испанец Жерар Деулофеу из "Удинезе". Четвертый – португальский экс-форвард "МЮ" Криштиану Роналду.
Рейтинг игроков, чаще всех попадавших в офсайд в топ-5 лигах Европы в 2022 году:
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 38
- Иньяки Уильямс ("Атлетик") – 32
- Жерар Деулофеу ("Удинезе") – 32
- Криштиану Роналду ("МЮ") – 28
- Антони Модест ("Боруссия" Дортмунд, "Кёльн") – 28
- Жоржиньо Рюттер ("Хоффенхайм") – 27
- Эммануэль Гияси ("Специя") – 27
- Душан Влахович ("Ювентус") – 25
- Айван Тони ("Брентфорд") – 25
- Карим Бензема ("Реал") – 24
???? https://t.co/yyQXAdMpH0 pic.twitter.com/MtpACzW7fu— Squawka (@Squawka) January 1, 2023
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