Килиан Мбаппе чаще всех в топ-лигах попадал в офсайд. Роналду – четвертый

Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе стал лидером топ-5 европейских лиг по попаданию в офсайд в 2022 году. Это случилось 38 раз.

Второй в рейтинге – ганский нападающий "Атлетика" Бильбао Иньяки Уильямс. Третий – испанец Жерар Деулофеу из "Удинезе". Четвертый – португальский экс-форвард "МЮ" Криштиану Роналду.

Рейтинг игроков, чаще всех попадавших в офсайд в топ-5 лигах Европы в 2022 году: