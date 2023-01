Лига 1, 17-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – ПСЖ 3:1

Голы: Франковски 5, Опенда 5, Клод-Морис 47 – Экитике 8

"Ланс" полностью оправдал свой статус "best of the rest", уверенно переиграв действующего чемпиона на своём поле. Париж знал, что их ждёт нелёгкий вечер – до сегодняшнего дня "кроваво-золотые" выиграли 8 из 8 матчей на "Боллар-Делелис". Но помешать хозяевам продлить победную домашнюю серию до рекордных для клуба 9 матчей столичные игроки не сумели.

Без дисквалифицированного Неймара и отдыхающего Месси задача гостей усложнилась вдвойне. Но проиграли парижане сегодня в первую очередь из-за неорганизованности в обороне и ужасной игре в переходных эпизодах. В отсутствии Кимпембе и Нуну Мендеша ПСЖ вышел с четвёркой сзади. При этом Хакими появился слева. Непривычность игры с парой ЦЗ сказалась уже на пятой минуте. Левый латераль хозяев Айдара перегрузил линию обороны Парижа подключением в штрафную, в одно касание забросил во вратарскую, и после рикошета от Доннаруммы уже правый вингбек Франковски занёс мяч в пустые ворота.

Париж не растерялся и сумел быстро сравнять счёт. Гол был забит в похожей манере. Мукиеле подключился с правого края в центр, получил точный пас из глубины, и прострелил на Экитике, забившего свой второй гол за клуб. Результативный дебют удивил обе стороны, и в ближайшие 20 минут обе команды играли демонстративно спокойно. Затем "Ланс" снова активировался, а Париж до конца тайма в игру так и не вернулся – уснули.

Поэтому хозяева ушли на перерыв с перевесом в счёте, проведя абсолютно образцовую контратаку. Секо Фофана подобрал мяч возле своей штрафной, ушёл от двоих оппонентов, и вырезал идеальную передачу на Опенду между двух центрбеков. Рамос сразу был выключен из эпизода, пойдя на неудачный перехват паса. С Маркиньосом же Опенда разобрался образцово – издевательски уложил на ложном замахе и прокинул мяч под плечо Джиджи.

На вторую половину ПСЖ собраться не сумел, и снова пропустил в дебюте. Айдара обокрал Фабиана Руиса у его ворот, и отдал Опенде. Бельгиец момента для удара не нашёл, зато выпилил гениальную передачу пяткой на голом чутье. Клод-Морис подарок не разбазарил, и пробил Доннарумму с нескольких метров. 3:1.

Как оказалось, на этом можно было заканчивать. ПСЖ много атаковал позиционно, но больше получал на контратаках, нежели создавал сам. Немного освежил игру выход Сарабии. У испанца было два шанса сократить счёт. В первый раз ему классно отпасовал Витинья, во второй – Мукиеле. Но из пределов вратарской Пабло дважды пробил в кипера.

В ответ "Ланс" мог минимум трижды доводить игру до разгрома. Но под конец у игроков хозяев уже банально не хватало топлива – настолько часто они убегали в успешные выпады.

3:1. Галтье впервые уступает во главе ПСЖ. Париж уступает впервые с 22 марта. А "Ланс" тем временем устанавливает клубный рекорд побед дома (9 подряд), и на время сохраняет видимость борьбы за титул – их отставание от ПСЖ сократилось до 4 пунктов. Но реальная цель команды Франка Эса – попадание в ЛЧ впервые за 20 лет. Перевес в 7 очков от четвёртого места обещает для этого хорошие шансы, ровно как и отсутствие еврокубков.

Ланс: Самба – Медина, Дансо, Гради – Франковски, Абдул Самед, Фофана (Пореба, 90+4), Айдара – Сотока, Клод-Морис (Онана, 73) – Опенда (Саид, 73)

ПСЖ: Доннарумма – Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими – Верратти, Данилу (Сарабия, 58), Руис (Витинья, 58) – Солер (Гарби, 78) – Экитике (Заир-Эмри, 73), Мбаппе

Предупреждения: Абдул Самед 41, Гради 45+3 – Хакими 45+3, Гарби 88