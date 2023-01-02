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Мбаппе не потащил без Месси и Неймара. Ланс - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ланс – Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, 2 января 2022
Вашему вниманию видео обзор матча Ланс – Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 17 туре чемпионата Франции. Месси до сих пор на отдыхе, а Неймар пропускал игру из-за дисквалификации. Оставался еще Мбаппе, но его усилий не хватило, чтобы остановить главного преследователя парижан. В составе Ланса особо отличился Опенда, который забил сам и ассистировал партнерам. ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне, Ланс сократил отставание в турнирной таблице до четырех очков.
Французская Лига 1. 17-й тур
1 января. Ланс. Стадион Bollaert-Delelis
Ланс – Пари Сен-Жермен 3:1
Голы: Франковский 5, Опенда 28, Клод-Морис 47 – Экитик 8
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