Мбаппе не потащил без Месси и Неймара. Ланс - ПСЖ 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ланс – Пари Сен-Жермен, встречавшихся в 17 туре чемпионата Франции. Месси до сих пор на отдыхе, а Неймар пропускал игру из-за дисквалификации. Оставался еще Мбаппе, но его усилий не хватило, чтобы остановить главного преследователя парижан. В составе Ланса особо отличился Опенда, который забил сам и ассистировал партнерам. ПСЖ потерпел первое поражение в сезоне, Ланс сократил отставание в турнирной таблице до четырех очков.

Французская Лига 1. 17-й тур

1 января. Ланс. Стадион Bollaert-Delelis

Ланс – Пари Сен-Жермен 3:1

Голы: Франковский 5, Опенда 28, Клод-Морис 47 – Экитик 8