Гальтье: Мы разочарованы. ПСЖ совершил много ошибок против Ланса

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Ланса" (1:3).

"Очевидно, что мы разочарованы. Каждый раз, когда вы проигрываете, вы разочарованы, но кроме самого результата, я был разочарован тем, как мы играли. Мы совершили слишком много ошибок против "Ланса", который заслуживал победы. Читайте также Ланс – ПСЖ 3:1. Первое поражение Галтье и возрождение битвы за титул

Мы отстали в начале, но почти сразу сравняли счет. Затем мы пропустили два гола, которых можно было избежать, особенно второй, когда нас поймали на контратаке, и мы должны были быть более сбалансированными и организованными. Даже если мы пытались отыграться, у нас был шанс сделать счёт 3:2, но впервые в этом сезоне мы полностью потеряли нашу организацию. Почему? Я не уверен, но мы поговорим с игроками и рассмотрим разные сферы нашей игры", - сказал наставник.

Отметим, что парижане впервые проиграли при Гальтье.