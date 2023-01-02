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Гальтье: Мы разочарованы. ПСЖ совершил много ошибок против Ланса

Франция
(1 голосов)

Парижане сенсационно уступили в чемпионате

Гальтье: Мы разочарованы. ПСЖ совершил много ошибок против Ланса

Фото: psg.fr

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата Франции против "Ланса" (1:3).

"Очевидно, что мы разочарованы. Каждый раз, когда вы проигрываете, вы разочарованы, но кроме самого результата, я был разочарован тем, как мы играли. Мы совершили слишком много ошибок против "Ланса", который заслуживал победы.

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Мы отстали в начале, но почти сразу сравняли счет. Затем мы пропустили два гола, которых можно было избежать, особенно второй, когда нас поймали на контратаке, и мы должны были быть более сбалансированными и организованными. Даже если мы пытались отыграться, у нас был шанс сделать счёт 3:2, но впервые в этом сезоне мы полностью потеряли нашу организацию. Почему? Я не уверен, но мы поговорим с игроками и рассмотрим разные сферы нашей игры", - сказал наставник.

Отметим, что парижане впервые проиграли при Гальтье.

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В статье: Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж) Ланс
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Источник:
en.psg.fr

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