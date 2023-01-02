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Сделал правильный выбор и покончил с выступлениями в РПЛ – хорват Деян Ловрен вернулся в Лион

Франция
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Сделал правильный выбор и покончил с выступлениями в РПЛ – хорват Деян Ловрен вернулся в Лион

OL

Новина українською

Пресс-служба "Лиона" на своем официальном сайте сообщила о переходе защитника Деяна Ловрена в первую команду "Les Gones". Контракт подписан на 2,5 года, до лета 2025-го. Отметим, что с 2010-го по 2013-й игрок уже выступал за французский гранд.

Ловрен начинал карьеру в "Динамо Загреб", бегал в аренде за "Интер" (Запрешич), а в Англии успел поиграть за "Саутгемптон" и, конечно же, "Ливерпуль". С 2009-го и по настоящее время Деян вызывается в сборную Хорватии.

Темный этап карьеры у Ловрена длился с 2020-го по 2022-й, из стана "Ливерпуля" защитник перешел в питерский "Зенит" за 12 миллионов евро. В России он играл вместе с Ярославом Ракицким.

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В статье: Лион Зенит (Санкт-Петербург) Деян Ловрен
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Источник:
ol.fr

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