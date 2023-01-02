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Сделал правильный выбор и покончил с выступлениями в РПЛ – хорват Деян Ловрен вернулся в Лион
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OL
Пресс-служба "Лиона" на своем официальном сайте сообщила о переходе защитника Деяна Ловрена в первую команду "Les Gones". Контракт подписан на 2,5 года, до лета 2025-го. Отметим, что с 2010-го по 2013-й игрок уже выступал за французский гранд.
Ловрен начинал карьеру в "Динамо Загреб", бегал в аренде за "Интер" (Запрешич), а в Англии успел поиграть за "Саутгемптон" и, конечно же, "Ливерпуль". С 2009-го и по настоящее время Деян вызывается в сборную Хорватии.
Темный этап карьеры у Ловрена длился с 2020-го по 2022-й, из стана "Ливерпуля" защитник перешел в питерский "Зенит" за 12 миллионов евро. В России он играл вместе с Ярославом Ракицким.
???????? Vous pensiez vraiment qu’on allait vous laisser sans carte de vœux ? ✨— Olympique Lyonnais (@OL) January 2, 2023
Notre nouveau joueur vient tout juste de s’en occuper ! ????#LOVREN2025 pic.twitter.com/EpQk4Q8JU3
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