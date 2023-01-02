Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану против Месси: ПСЖ сыграет товарищеский матч с Аль-Насром в январе
Мир увидит ещё хотя бы один матч между легендами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images
"Пари Сен-Жермен" проведет товарищеский матч с "Аль-Насром" в январе, сообщает RMC Sport. Роналду и Месси иогут встретиться на поле впервые с 2020-го.
Команды должны были провести матч ещё в январе прошлого года, во время тура "ПСЖ". Коронавирус внес свои коррективы и матч был отменен, но согласно контракту команды все ещё должны сыграть.
Сообщается, что по соглашению "ПСЖ" должен назначить матч и отправиться на игру в этом месяце. Дата ещё определяется.
В последний раз Криштиану Роналду и Лионель Месси встречались в декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.
Напомним, что Роналду на прошлой неделе подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025-го. Португалец будет получать 200 миллионов евро за сезон (включая всеволзможные бонусы).
Популярное сейчас
- Источник назвал условия перехода форварда Шахтера в Александрию
- Экс-тренер Александрии возглавил Левый берег - СМИ
- Ситуация с Петраковым, достижение Довбика, первое поражение ПСЖ. Главные новости за 1 января
- Ланс – ПСЖ 3:1. Первое поражение Галтье и возрождение битвы за титул
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО