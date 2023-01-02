  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Криштиану против Месси: ПСЖ сыграет товарищеский матч с Аль-Насром в январе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Криштиану против Месси: ПСЖ сыграет товарищеский матч с Аль-Насром в январе

Франция
(1 голосов)

Мир увидит ещё хотя бы один матч между легендами

Криштиану против Месси: ПСЖ сыграет товарищеский матч с Аль-Насром в январе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Borga/Eurasia Sport Images

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" проведет товарищеский матч с "Аль-Насром" в январе, сообщает RMC Sport. Роналду и Месси иогут встретиться на поле впервые с 2020-го.

Команды должны были провести матч ещё в январе прошлого года, во время тура "ПСЖ". Коронавирус внес свои коррективы и матч был отменен, но согласно контракту команды все ещё должны сыграть.

Сообщается, что по соглашению "ПСЖ" должен назначить матч и отправиться на игру в этом месяце. Дата ещё определяется.

В последний раз Криштиану Роналду и Лионель Месси встречались в декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.

Напомним, что Роналду на прошлой неделе подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025-го. Португалец будет получать 200 миллионов евро за сезон (включая всеволзможные бонусы).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде