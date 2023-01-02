Криштиану против Месси: ПСЖ сыграет товарищеский матч с Аль-Насром в январе

"Пари Сен-Жермен" проведет товарищеский матч с "Аль-Насром" в январе, сообщает RMC Sport. Роналду и Месси иогут встретиться на поле впервые с 2020-го.

Команды должны были провести матч ещё в январе прошлого года, во время тура "ПСЖ". Коронавирус внес свои коррективы и матч был отменен, но согласно контракту команды все ещё должны сыграть.

Сообщается, что по соглашению "ПСЖ" должен назначить матч и отправиться на игру в этом месяце. Дата ещё определяется.

В последний раз Криштиану Роналду и Лионель Месси встречались в декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.

Напомним, что Роналду на прошлой неделе подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025-го. Португалец будет получать 200 миллионов евро за сезон (включая всеволзможные бонусы).