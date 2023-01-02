Тренер Ланса после победы над ПСЖ: Что случилось? Мы их надрали!

"Ланс" обыграл "ПСЖ" (3:1) в 17-м туре Лиги 1. Главный тренер команды Франк Эз не сдерживал эмоций после важной победы.

"Олеле, олала, что случилось? Мы их надрали!", – пел Франк под скандировании его имени болельщиками.

Примечательно, что победу над лидером чемпионата Франк одержал в своем 100-м матче у руля команды.

"Ланс" занимает 2 место, отставая от "ПСЖ" на 4 очка. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Лиге 1.