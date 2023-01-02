Франция
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Тренер Ланса после победы над ПСЖ: Что случилось? Мы их надрали!
Между командами отрыв сократился до 4-х очков
Фото: twitter.com/RCLens
"Ланс" обыграл "ПСЖ" (3:1) в 17-м туре Лиги 1. Главный тренер команды Франк Эз не сдерживал эмоций после важной победы.
"Олеле, олала, что случилось? Мы их надрали!", – пел Франк под скандировании его имени болельщиками.
Примечательно, что победу над лидером чемпионата Франк одержал в своем 100-м матче у руля команды.
"Ланс" занимает 2 место, отставая от "ПСЖ" на 4 очка. В прошлом сезоне клуб занял 7-е место в Лиге 1.
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Источник:rmcsport.bfmtv.com
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