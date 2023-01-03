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Месси уже на этой неделе может продлить контракт с ПСЖ
Аргентинец останется в Париже еще на год
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси близок к продлению контракта с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом утверждает Marca.
По информации издания, новое соглашение может быть подписано уже на этой неделе, после того как аргентинец вернется в Париж после отпуска. Ожидается, что договор будет рассчитан еще на один год - до лета 2024 года. Текущий контракт форварда заканчивается в июне 2023 года.
Месси защищает цвета "ПСЖ" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Лионель провел 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 14 результативных передач. На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Аргентины вместе с 35-летним футболистом стали победителями турнира.
Рыночная стоимость форварда на Transfermarkt составляет 50 миллионов евро.
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