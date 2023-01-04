В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО

Звездный форвард Лионель Месси вернулся в расположение "Пари Сен-Жермен" после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022. Капитан "альбиселесте" после Мундиаля получил 10-дневный отпуск.

Сегодня Месси присутствовал на тренировки парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал "ПСЖ" тепло встретили новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами. Спортивный директор "парижан" Луиш Кампуш вручил Лео символический подарок.

В нынешнем сезоне Лионель провел 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 14 результативных передач.

Ранее была информация, что Месси уже на этой недели продлит контракт с французским клубом.