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В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО

Франция
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Аргентинец вернулся во Францию

В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Звездный форвард Лионель Месси вернулся в расположение "Пари Сен-Жермен" после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022. Капитан "альбиселесте" после Мундиаля получил 10-дневный отпуск.

Сегодня Месси присутствовал на тренировки парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал "ПСЖ" тепло встретили новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами. Спортивный директор "парижан" Луиш Кампуш вручил Лео символический подарок.

В нынешнем сезоне Лионель провел 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 14 результативных передач.

Ранее была информация, что Месси уже на этой недели продлит контракт с французским клубом.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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