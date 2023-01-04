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В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО
Аргентинец вернулся во Францию
Фото: twitter.com/PSG_inside
Звездный форвард Лионель Месси вернулся в расположение "Пари Сен-Жермен" после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022. Капитан "альбиселесте" после Мундиаля получил 10-дневный отпуск.
Сегодня Месси присутствовал на тренировки парижской команды. Футболисты, тренеры и клубный персонал "ПСЖ" тепло встретили новоиспеченного чемпиона мира аплодисментами. Спортивный директор "парижан" Луиш Кампуш вручил Лео символический подарок.
В нынешнем сезоне Лионель провел 18 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и выполнил 14 результативных передач.
Ранее была информация, что Месси уже на этой недели продлит контракт с французским клубом.
Une ???????????????? ????'???????????????????????????? pour notre champion du monde ! ????❤️????#BravoLeo pic.twitter.com/xsRHdfVbQS— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023
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