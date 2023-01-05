  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фонсека: Если болельщики недовольны тем, как играет Лилль – я могу уйти
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека: Если болельщики недовольны тем, как играет Лилль – я могу уйти

Франция
(1 голосов)

Экс-тренер "Шахтера" пригрозил уйти в отставку

Фонсека: Если болельщики недовольны тем, как играет Лилль – я могу уйти

Фото: losc.fr

Новина українською

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека остался разочарован поведением болельщиков во время матча 17-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (1:1).

"Если болельщики недовольны тем, как играет команда – они могут сказать это президенту, и я могу уйти. Очень разочарован в фанатах. Они всегда поддерживали нас, но сегодня сделали все наоборот, когда команда нуждалась в них. Это досадно.

Футболисты играют так, потому что я прошу их так играть. Если кто-то и виноват, это я, а не они. Болельщики должны протестовать против меня, а не против игроков. Так будет справедливо", — сказал Фонсека.

После 17-ти туров "Лилль" занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.

Читайте такжеЭкс-игрок Шахтера попал в список лучших летних трансферов Лиги 1
По теме
yellow-arrow
Бензема – спортсмен года во Франции по версии спортивных журналистов
yellow-arrow
В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО
yellow-arrow
Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Паулу Фонсека Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NewsInFrance

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде