Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Если болельщики недовольны тем, как играет Лилль – я могу уйти
Экс-тренер "Шахтера" пригрозил уйти в отставку
Фото: losc.fr
Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека остался разочарован поведением болельщиков во время матча 17-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (1:1).
"Если болельщики недовольны тем, как играет команда – они могут сказать это президенту, и я могу уйти. Очень разочарован в фанатах. Они всегда поддерживали нас, но сегодня сделали все наоборот, когда команда нуждалась в них. Это досадно.
Футболисты играют так, потому что я прошу их так играть. Если кто-то и виноват, это я, а не они. Болельщики должны протестовать против меня, а не против игроков. Так будет справедливо", — сказал Фонсека.
После 17-ти туров "Лилль" занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.
Популярное сейчас
- Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера
- "Желаем вывести Карпаты в элитный дивизион". Черноморец отдал полузащитника в аренду
- Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка
- Марко Верратти сыграл 400 матчей за ПСЖ. Больше него за клуб сыграл лишь один человек
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО