Фонсека: Если болельщики недовольны тем, как играет Лилль – я могу уйти

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека остался разочарован поведением болельщиков во время матча 17-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (1:1).

"Если болельщики недовольны тем, как играет команда – они могут сказать это президенту, и я могу уйти. Очень разочарован в фанатах. Они всегда поддерживали нас, но сегодня сделали все наоборот, когда команда нуждалась в них. Это досадно.

Футболисты играют так, потому что я прошу их так играть. Если кто-то и виноват, это я, а не они. Болельщики должны протестовать против меня, а не против игроков. Так будет справедливо", — сказал Фонсека.