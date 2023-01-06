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Кубок Франции. Вылет Монпелье, лотерея в Страсбуре и успех Парижа

Франция
(1 голосов)

Не обошлось без сенсаций

Кубок Франции. Вылет Монпелье, лотерея в Страсбуре и успех Парижа

Фото: Coupe de France, Twitter

Новина українською

Кубок Франции, 1/32 финала

Гренобль, Стад дез Альп

Гренобль – Ним 1:0

Гол: Саньянг 88

ФК По – Монпелье 2:1

Голы: Бассуамина 25, Джордж 81 – Жермен 70

Страсбур, Ля Мено

Страсбур – Анже 0:0 (пен 4:5)

Париж, Стад Себастьен Шарлети

Париж – Валансьен 3:1

Голы: Кадди 28 (п), Шахири 49, Гилавоги 69 – Бертомье 16

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В статье: Монпелье Страсбур Париж Гренобль Анже Ним
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