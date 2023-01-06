Франция
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Кубок Франции. Вылет Монпелье, лотерея в Страсбуре и успех Парижа
Не обошлось без сенсаций
Фото: Coupe de France, Twitter
Кубок Франции, 1/32 финала
Гренобль, Стад дез Альп
Гренобль – Ним 1:0
Гол: Саньянг 88
ФК По – Монпелье 2:1
Голы: Бассуамина 25, Джордж 81 – Жермен 70
Страсбур, Ля Мено
Страсбур – Анже 0:0 (пен 4:5)
Париж, Стад Себастьен Шарлети
Париж – Валансьен 3:1
Голы: Кадди 28 (п), Шахири 49, Гилавоги 69 – Бертомье 16
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