16-летний игрок провел весь матч за ПСЖ и установил уникальный рекорд

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери в 16-летнем возрасте вышел в старте ПСЖ на вчерашний матч Кубка Франции против "Шатора".

Таким образом, он стал самым молодым футболистом парижан, когда-либо игравший с первых минут. Об этом сообщил официальный сайт "Пари Сен-Жермен".

Более того, Заир-Эмери провел на поле весь матч. На момент такого события ему исполнилось 16 лет, 9 месяцев, 29 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Мамаду Сако – он появился в старте ПСЖ в возрасте 17 лет и один день.

В общей сложности на счету Уоррена семь матчей (пять в Лиге 1, один в Кубке Франции, один – в ЛЧ). Однако до этого полузащитник выходил только из скамейки для запасных.