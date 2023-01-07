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Дешам продлил контракт со сборной Франции

Франция
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Новое соглашение затрагивает два крупных турнира

Дешам продлил контракт со сборной Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная федерация Франции продлила контракт с текущим главным тренером команды Дидье Дешамом. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Новое соглашение действительно до июня 2026-го года. Этот период затрагивает проведение Чемпионата Европы-2024 в Германии, а также Мундиаля-2026 в Канаде, Мексике и США.

Соответственно контракты на столько же времени продлены и у помощников наставника.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. В общей сложности он провел с командой 139 матчей. В его послужном списке есть победа на Чемпионате мира-2018, в Лиге наций-2021, а также финалы ЧЕ-2016 и ЧМ-2022.

Напомним, что сборная Франции в квалификации на следующее континентальное первенство встретится в группе с Нидерландами, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.

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В статье: Франция Дидье Дешам
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