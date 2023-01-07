Кубок Франции. Затруднения Лиона и Марселя, вылет Клермона

Обоим Олимпикам проход в следующий раунд дался нелегко. "Марсель" с 15-й минуты был вынужден играть в меньшинстве после того, как Эрик Байи прямой ногой зарядил в грудную клетку соперника. Но с представителями 4-го дивизиона "провансальцы" справились и вдесятером. Алексис Санчес паненкой реализовал пенальти под занавес первого тайма, а после перерыва все вопросы снял точный выстрел Дьенга.

"Лион" же с трудом добил "Мец" в основное время, несмотря на серьёзный игровой перевес. Подопечные Лорана Блана должны были выходить вперёд ещё до перерыва, но удар Какре со штрафного на себя взяла крестовина, а Дембеле умудрился не попасть по воротам с нескольких метров после прострела Тете. Во второй половине юный талант Брэдли Баркола наконец вывел хозяев вперёд ударом в ближний угол.

Но "Мец" мгновенно сравнял с первой вразумительной атаки за матч. Абли Джаллоу дали пробить метров с 25, и он зарядил пушку прямо под перекладину Лопеша. Кто знает, скольки бы ещё продолжались страдания "Лиона", если бы соперник не преподнёс им подарок. Защитник гостей Фали Канде срезал мяч в собственные ворота после углового, и вывел "ткачей" в следующий раунд.

В других матчах 1/32 финала Кубка Франции "Ланс" на выезде дожал любителей из "Лина-Монлери" лишь после выхода Секу Фофана. На счету капитана гол и результативная передача на Флориана Сотока, также появившегося с лавки для запасных. Аутсайдер Лиги 1 "Брест" справился с представителем третьего дивизиона "Авраншем" только в заключительные 15 минут встречи. Единственную сенсацию подарил нам "ФК Страсбур Кёнигсхоффен", в серии пенальти одолев представителя элиты "Клермона" после двух часов игры без голов. Таким образом хоть один представитель города Страсбура продолжит участие в Кубке страны. Главную команду города вчера также в послематчевой серии выбил "Анже".

Кубок Франции, 1/32 финала

Марсель – Йер 2:0

Голы: Алексис Санчес 45+1 (п), Дьенг 70

Удаление: Эрик Байи 15

Лион – Мец 2:1

Голы: Баркола 60, Канде 77 (аг) – Джаллоу 63

Лина-Монлери – Ланс 0:2

Голы: Фофана 72, Сотока 77

ФК Страсбур Кёнигсхоффен – Клермон 0:0 (4:3 пен.)

Авранш – Брест 0:2

Голы: Ле-Мелу 74, Камблан 90+3