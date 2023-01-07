Кубок Франции. Сенсация в Монако и досрочный вылет прошлогоднего финалиста

В третьем раунде Кубка Франции турнир покинуло сразу два гранда с Лазурного берега. Прошлогодние финалисты из "Ниццы" с треском провалились в выездной игре с "Ле-Пюи". Представитель лиги Насьональ (третий дивизион) открыли счёт в дебюте усилиями правого вингера Мохамеда Бен Фреджа. "Орлята" в оставшиеся 87 минут игрового времени так и не нашли путей к воротам андердога, несмотря на приличный стартовый состав. С первых минут у "Ниццы" сегодня играли Николя Пепе, Росс Баркли, Данте, Лемина, Тодибо и Шмейхель. Два года назад "Ле-Пюи" дошёл до 1/8 финала. Посмотрим, где им путь оборвётся на этот раз.

Ещё одна сенсация произошла на "Стад Луи II". Хотя начиналась игра для хозяев вполне комфортно. Филипп Клеман выпустил весьма боеспособный коллектив с всего тремя изменениями – шанс получил второй кипер Дидийон и молодые таланты академии Магасса и Аклиуш. Последний провёл очень яркий матч, и открыл счёт уже на 23-й минуте. Менее чем через четверть часа игра казалась завершенной, потому как Бен Йеддер удвоил перевес своей команды.

Но форвард "Родеза" Джозеф Мешдеш отыграл один мяч ещё до перерыва. "Монако" не почуял угрозы и в конце второго тайма пропустил ещё один – центрбек Аймен Абденнур сравнял счёт после стандарта. Затем были пустые полчаса дополнительного времени, и "Монако" снова был в шаге от успеха. Бен Йеддер, Дисаси, Бен-Сегир и Кайо Энрике реализовали все свои шансы, в то время как у "Родеза" был один промах. Головин мог приносить "монегаскам" билет в следующий раунд, но пробил неточно, ровно как и Магасса, бившим за ним. Потому дальше прошёл представитель Лиги 2.

В других матчах 1/32 финала "Аннесси" уничтожил любителей из "Вильрю-Тиль", забив 6 голов на выезде. "Нант" без лишних усилий прошёл "Вир", а "Ньор" разгромил "Гранвиль". Напоследок представитель 5-го дивизиона "Таон" в меньшинстве дотянул до пенальти "Амьеном", а в лотерее оказался точнее команды из Лиги 2.

Кубок Франции, 1/32 финала

Монако – Родез 2:2 (пен 4:5)

Голы: Аклиуш 23, Бен-Йеддер 37 – Мендеш 42, Абденнур 80

Ле-Пюи – Ницца 1:0

Гол: Бен-Фредж 3

Вир – Нант 0:2

Голы: Мохамед 29, Гессан 55

Вильрю-Тиль – Аннеси 1:6

Голы: Маннарино 19 (п) – Пажо 7, 29, Теманфо 16, Менди 23, Рокки 64, Ибраима Бальде 75

Удаление: Милла 31 (хозяева)

Гранвиль – Ньор 0:3

Голы: Олатан 57, 69, Мерджи 77

Удаление: Бюон 59 (хозяева)

Таон – Амьен 0:0 (пен 4:2)

Удаление: Ротер 50 (хозяева)