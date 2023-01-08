Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покидает итальянскую "Аталанту", и продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Марсель" договорился с "Аталантой" о покупке украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По данным источника, клубы сошлись на ценнике в 10 миллионов евро, также итальянский клуб получит 3 миллиона в виде бонусов.

Сообщается, что уже в понедельник, 9 января, Малиновский прилетит во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта с французским клубом.