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Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
Украинец должен прилететь по Францию уже в понедельник, 9 января
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покидает итальянскую "Аталанту", и продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Марсель" договорился с "Аталантой" о покупке украинского полузащитника Руслана Малиновского.
По данным источника, клубы сошлись на ценнике в 10 миллионов евро, также итальянский клуб получит 3 миллиона в виде бонусов.
Сообщается, что уже в понедельник, 9 января, Малиновский прилетит во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта с французским клубом.
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