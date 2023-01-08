  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Украинец должен прилететь по Францию уже в понедельник, 9 января

Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский покидает итальянскую "Аталанту", и продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, "Марсель" договорился с "Аталантой" о покупке украинского полузащитника Руслана Малиновского.

По данным источника, клубы сошлись на ценнике в 10 миллионов евро, также итальянский клуб получит 3 миллиона в виде бонусов.

Сообщается, что уже в понедельник, 9 января, Малиновский прилетит во Францию для прохождения медосмотра и подписания контракта с французским клубом.

По теме
yellow-arrow
Зидан отказался тренировать Бразилию и Португалию
yellow-arrow
Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет
yellow-arrow
Кубок Франции. Сенсация в Монако и досрочный вылет прошлогоднего финалиста
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде