Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет

Ушел из жизни бывший опорный полузащитник сборной Камеруна ы ряда французских клубов - Модест Мбами, ему было 40 лет.

Трагическую новость о смерти своего бывшего футболиста сообщила пресс-служба французского ПСЖ в своем Twitter-аккаунте. По информации источника, причиной столь ранней смерти бывшего футболиста стал сердечный приступ.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️???? pic.twitter.com/M4DKjAldhl — Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023

Мбами известен выступлениями за французские ПСЖ и "Марсель". Также он успел поиграть за испанскую "Альмерию", китайский "Чанчунь Ятай", саудовский "Аль-Иттихад", колумбийский "Миллионариос" и французский "Гавр"

Стоит отметить, что Мбами является олимпийским чемпионом. Золото Олимпиады футболист взял со сборной Камеруна в 2000 году.