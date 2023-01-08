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Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет
Модест Мбами скончался от сердечного приступа
Фото: PSG
Ушел из жизни бывший опорный полузащитник сборной Камеруна ы ряда французских клубов - Модест Мбами, ему было 40 лет.
Трагическую новость о смерти своего бывшего футболиста сообщила пресс-служба французского ПСЖ в своем Twitter-аккаунте. По информации источника, причиной столь ранней смерти бывшего футболиста стал сердечный приступ.
.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023
The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️???? pic.twitter.com/M4DKjAldhl
Мбами известен выступлениями за французские ПСЖ и "Марсель". Также он успел поиграть за испанскую "Альмерию", китайский "Чанчунь Ятай", саудовский "Аль-Иттихад", колумбийский "Миллионариос" и французский "Гавр"
Стоит отметить, что Мбами является олимпийским чемпионом. Золото Олимпиады футболист взял со сборной Камеруна в 2000 году.
Ранее мы писали, что в конце прошлого года
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