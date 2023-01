Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет

Ушел из жизни бывший опорный полузащитник сборной Камеруна ы ряда французских клубов - Модест Мбами, ему было 40 лет.

Трагическую новость о смерти своего бывшего футболиста сообщила пресс-служба французского ПСЖ в своем Twitter-аккаунте. По информации источника, причиной столь ранней смерти бывшего футболиста стал сердечный приступ.

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.



The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️???? pic.twitter.com/M4DKjAldhl