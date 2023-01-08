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Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет

Франция
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Модест Мбами скончался от сердечного приступа

Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет

Фото: PSG

UA-Футбол
Новина українською

Ушел из жизни бывший опорный полузащитник сборной Камеруна ы ряда французских клубов - Модест Мбами, ему было 40 лет.

Трагическую новость о смерти своего бывшего футболиста сообщила пресс-служба французского ПСЖ в своем Twitter-аккаунте. По информации источника, причиной столь ранней смерти бывшего футболиста стал сердечный приступ.

Мбами известен выступлениями за французские ПСЖ и "Марсель". Также он успел поиграть за испанскую "Альмерию", китайский "Чанчунь Ятай", саудовский "Аль-Иттихад", колумбийский "Миллионариос" и французский "Гавр"

Стоит отметить, что Мбами является олимпийским чемпионом. Золото Олимпиады футболист взял со сборной Камеруна в 2000 году.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года из жизни ушел "Король футбола" - бразилец Пеле.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж)
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