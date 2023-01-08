Зидан отказался тренировать Бразилию и Португалию

Английский портал Daily Mail со ссылкой на французское издание L'Equipe сообщает, что Зинедин Зидан отклонил сразу несколько тренерских предложений.

50-летний специалист не захотел возглавлять сборные Португалии, Бразилии и США.

По информации источника, среди сборных, француз готов только рассмотреть вакансию с позицией коуча Франции. Однако недавно Дидье Дешам официально продлил свой контракт с "Ле Бле" до лета 2026-го года.