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Зидан отказался тренировать Бразилию и Португалию

Франция
(1 голосов)

Также Зизу не захотел возглавить сборную США

Зидан отказался тренировать Бразилию и Португалию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский портал Daily Mail со ссылкой на французское издание L'Equipe сообщает, что Зинедин Зидан отклонил сразу несколько тренерских предложений.

50-летний специалист не захотел возглавлять сборные Португалии, Бразилии и США.

По информации источника, среди сборных, француз готов только рассмотреть вакансию с позицией коуча Франции. Однако недавно Дидье Дешам официально продлил свой контракт с "Ле Бле" до лета 2026-го года.

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В статье: Бразилия Португалия США Франция Дидье Дешам Зинедин Зидан
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Источник:
Daily Mail

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