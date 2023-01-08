Франция
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Зидан отказался тренировать Бразилию и Португалию
Также Зизу не захотел возглавить сборную США
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский портал Daily Mail со ссылкой на французское издание L'Equipe сообщает, что Зинедин Зидан отклонил сразу несколько тренерских предложений.
50-летний специалист не захотел возглавлять сборные Португалии, Бразилии и США.
По информации источника, среди сборных, француз готов только рассмотреть вакансию с позицией коуча Франции. Однако недавно Дидье Дешам официально продлил свой контракт с "Ле Бле" до лета 2026-го года.
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Источник:Daily Mail
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