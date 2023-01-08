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Кубок Франции. Лилль прошёл Труа, погром от Тулузы

Франция
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Вечером обошлось без сенсаций

Кубок Франции. Лилль прошёл Труа, погром от Тулузы

Фото: Coupe de France, Twitter

Новина українською

Кубок Франции, 1/32 финала

Лилль – Труа 2:0

Гол: Дэвид 15, Байо 68

Дюнкерк – Осер 2:2 (пен. 4:5)

Голы: Багдади 5, Ипиэле 68 – Равелосон 19, 35

Ланьон – Тулуза 1:7

Голы: Хауг 36 (аг) – Скюття 12, Беграуи 32, Даллинга 39, 75, Бирманчевич 57, Дамьен 66 (аг), Спирингс 81

Стад Понтиви – Лез-Эрбье 1:4

Голы: Ле Биго 87 – Сейди 18, Бреливе 24, Лавенан 80, 90+3

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В статье: Труа Осер (Осер) "Тулуза" Лилль
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