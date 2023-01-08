Франция
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Кубок Франции. Лилль прошёл Труа, погром от Тулузы
Вечером обошлось без сенсаций
Фото: Coupe de France, Twitter
Кубок Франции, 1/32 финала
Лилль – Труа 2:0
Гол: Дэвид 15, Байо 68
Дюнкерк – Осер 2:2 (пен. 4:5)
Голы: Багдади 5, Ипиэле 68 – Равелосон 19, 35
Ланьон – Тулуза 1:7
Голы: Хауг 36 (аг) – Скюття 12, Беграуи 32, Даллинга 39, 75, Бирманчевич 57, Дамьен 66 (аг), Спирингс 81
Стад Понтиви – Лез-Эрбье 1:4
Голы: Ле Биго 87 – Сейди 18, Бреливе 24, Лавенан 80, 90+3
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