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Аутсайдер чемпионата Франции уволил главного тренера
Жюльен Стефан покидает свой пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Страсбур" объявил, что главный тренер команды Жюльен Стефан был уволен со своего поста.
На официальном сайте клуба говорится, что обязанности временного наставника будет исполнять Матье Ле Скорне, который был помощником Стефана.
????????????????????????????????????????́ ????????????????????????????????— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 9, 2023
Le Président du Racing, Marc Keller, a notifié ce matin à Julien Stéphan, entraîneur de l’équipe professionnelle, sa mise à pied à titre conservatoire. L’intérim sera assuré dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel ordre par Mathieu Le Scornet ⤵️
Стефан возглавил команду в мае 2021 года. Под руководством француза клуб из города Эльзасе провел 58 матчей, где одержал 19 побед, 20 ничьих и 19 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 85:80.
В сезоне 2021/22 Страсбур" финишировал пятым в Лиге 1, но в текущей кампании дела пошли не очень: предпоследняя, 19-я строчка, 11 очков и лишь одна победа за 17 туров.
К слову, 42-летний Жюльен Стефан является сыном футбольного тренера Ги Стефана, который работает помощником Дидье Дешама в сборной Франции.
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