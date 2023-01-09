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Аутсайдер чемпионата Франции уволил главного тренера

Франция
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Жюльен Стефан покидает свой пост

Аутсайдер чемпионата Франции уволил главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "Страсбур" объявил, что главный тренер команды Жюльен Стефан был уволен со своего поста.

На официальном сайте клуба говорится, что обязанности временного наставника будет исполнять Матье Ле Скорне, который был помощником Стефана.

Стефан возглавил команду в мае 2021 года. Под руководством француза клуб из города Эльзасе провел 58 матчей, где одержал 19 побед, 20 ничьих и 19 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составила 85:80.

В сезоне 2021/22 Страсбур" финишировал пятым в Лиге 1, но в текущей кампании дела пошли не очень: предпоследняя, 19-я строчка, 11 очков и лишь одна победа за 17 туров.

К слову, 42-летний Жюльен Стефан является сыном футбольного тренера Ги Стефана, который работает помощником Дидье Дешама в сборной Франции.

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В статье: Страсбур Жюльен Стефан
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Источник:
rcstrasbourgalsace.fr

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