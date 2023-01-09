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Известно, под каким игровым номером Малиновский будет выступать в Марселе
Официальный трансфер состоялся сегодня, 9-го января
Фото - ФК Марсель / автор невідомий
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перебрался из "Аталанты" в "Марсель". Соглашение подписано в формате аренды с правом выкупа. СМИ объявили сумму в десять миллионов евро + три миллиона бонусов.
Как стало известно по итогам презентации игрока в "Марселе", Руслан Малиновский будет выступать под номером "18".
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Добавим, что украинец уже успел попрощаться с "Аталантой", заявив, что с этим клубом у него навсегда будут дружеские отношения.
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