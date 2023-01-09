Известно, под каким игровым номером Малиновский будет выступать в Марселе

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перебрался из "Аталанты" в "Марсель". Соглашение подписано в формате аренды с правом выкупа. СМИ объявили сумму в десять миллионов евро + три миллиона бонусов.

Как стало известно по итогам презентации игрока в "Марселе", Руслан Малиновский будет выступать под номером "18".

Добавим, что украинец уже успел попрощаться с "Аталантой", заявив, что с этим клубом у него навсегда будут дружеские отношения.