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Известно, под каким игровым номером Малиновский будет выступать в Марселе

Франция
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Официальный трансфер состоялся сегодня, 9-го января

Известно, под каким игровым номером Малиновский будет выступать в Марселе

Фото - ФК Марсель / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перебрался из "Аталанты" в "Марсель". Соглашение подписано в формате аренды с правом выкупа. СМИ объявили сумму в десять миллионов евро + три миллиона бонусов.

Как стало известно по итогам презентации игрока в "Марселе", Руслан Малиновский будет выступать под номером "18".

Добавим, что украинец уже успел попрощаться с "Аталантой", заявив, что с этим клубом у него навсегда будут дружеские отношения.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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