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Льорис завершил карьеру в сборной Франции
14 лет игры за Les Bleus
Голкипер сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис в интервью L`Equipe объявил о завершении карьеры в национальной команде. "Я хочу уйти на пике", – заявил вратарь.
Льорис выступал за Францию 14 лет и стал рекордсменом сборной по количеству матчей – 145. Он получил в национальной команде капитанскую повязку от Лорана Блана, который пришел в сборную после провального ЧМ-2010.
После этого Уго выводил команду на каждый крупный турнир, добравшись до финала Евро-2016, выиграв чемпионат мира 2018, финал четырёх Лиги Наций 2021-го и вновь добравшись до финала Мундиаля в этом году.
Он также заявил, что верит во вратаря "Милана" Майка Меньяна в качестве основного голкипера сборной. Напомним, что он часто наигрывался в основе Франции перед чемпионатом мира, но получил серьезную травму из-за которой был вынужден пропустить Мундиаль и до сих пор не восстановился.
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