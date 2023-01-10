Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе, Гризманн и Варан могут сменить Льориса в должности капитана сборной Франции
Предположение от L`Equipe
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
L`Equipe назвал своих претендентов на должность капитана национальной команды Франции после завершения Уго Льорисом карьеры в сборной. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Рафа Варан имею наибольшие шансы.
Рафаэль Варан – текущий вице-капитан. Килиан – лидер Франции как на поле так и за ним, с отличным образом в медиа. Антуан Гризманн – ключевой игрок при Дешаме, который выполнял много созидательной и черновой работы на поле.
Напомним, что Льорис текущий рекордсмен сборной Франции по количеству матчей (145). Он был капитаном национальной команды с 2010-го, когда повязку ему отдал Лоран Блан.
Популярное сейчас
- Гарет Бэйл завершил карьеру
- Скандал во Франции. Президент федерации нахамил Зидану, за Зизу уже вступились Мбаппе, Рибери и Министр спорта
- В Минцифры ответили, будут ли присылать повестки через Дію
- Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО