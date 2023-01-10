Мбаппе, Гризманн и Варан могут сменить Льориса в должности капитана сборной Франции

L`Equipe назвал своих претендентов на должность капитана национальной команды Франции после завершения Уго Льорисом карьеры в сборной. Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Рафа Варан имею наибольшие шансы.

Рафаэль Варан – текущий вице-капитан. Килиан – лидер Франции как на поле так и за ним, с отличным образом в медиа. Антуан Гризманн – ключевой игрок при Дешаме, который выполнял много созидательной и черновой работы на поле.

Напомним, что Льорис текущий рекордсмен сборной Франции по количеству матчей (145). Он был капитаном национальной команды с 2010-го, когда повязку ему отдал Лоран Блан.