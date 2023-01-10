Малиновский в Марселе: знакомый футбол, Пайет в конкурентах и протекция Тудора

Как состоялся трансфер?

"Марсель" впервые вышел на Руслана Малиновского еще летом, но тогда не договорились.

"Аталанта" хотела за украинца более 20 млн евро, а для провансальцев это многовато. Их владелец Фрэнк Маккорт оперирует миллиардами, однако финансовый Fair-Play связывает ему руки. Несколько раз УЕФА уже штрафовал "Марсель" за то, что он тратит больше, чем зарабатывает.

Именно поэтому летом клуб выбрал дешевизну, повторно арендовав у "Шальке" Амина Арита. Как часто бывает - экономия вылезла боком.

Марокканец не забил ни одного гола и не отдал ни единой голевой передачи в 10 турах Лиги 1, а в ноябре еще порвал "кресты". В текущем сезоне он больше не сыграет.

Что было делать? "Марсель" быстренько вернулся к летнему варианту с Малиновским – тем более Руслан окончательно выбыл из основы "Аталанты" и его цена упала.

Официально детали соглашения не раскрывались, но Фабрицио Романо раструбил, что речь идет об аренде до конца сезона с обязательным выкупом за 10 млн в случае невылета "Марселя" из Лиги 1. Условие смешное, знаем, но бухгалтерия диктует свои правила. Клубам важно равномерно распределить расходы, чтобы не попасть под горячую руку УЕФА.

Как поживает "Марсель"?

Если коротко, то все даже лучше, чем обычно.

Минувшим летом клуб заплатил УЕФА всего 300 тысяч штрафа за нарушение ФФП. Других санкций не было, а это значит, что проблема почти не решена.

Также летом "Марселю" удалось избежать игрового кризиса из-за внезапного демарша Хорхе Сампаоли. Мало кто верил, что Игору Тудору такое по силам, однако с хорватом южане даже в Лиге чемпионов на равных сражались за плей-офф.



Игор Тудор. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste Игор Тудор. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

В чемпионате Франции провансальцы после 17 туров идут третьими, и если ПСЖ для них недостижим, то на второе место шансы есть. Сейчас там сенсационный "Ланс" – команда без опыта побед, однако очень сплоченная, вышколенная и крепкая физически. На дистанции более опытный "Марсель" может ее обогнать, хотя и не факт.

У провансальцев есть свои сильные стороны, например, центр поля, где играют сразу два игрока сборной Франции - Жордан Веретту и Матео Гендузи. Также у них самый яркий в Лиге 1 дуэт латералей – Нуну Тавареш и Жонатан Клосс.

С другой стороны, "Марселю" мешают отсутствие нападающего и нестабильные стопперы. Вы, вероятно, и сами знаете, что Алексис Санчес – никакой не центр, он занимает позицию вынужденно. Касательно обороны, то там показывает класс только герой паспортного скандала Шансель Мбемба. Лео Балерди и Самуэль Жиго - середняки, а Эрик Байи то лечится, то творит какую-то дичь.

Never change Eric Bailly



pic.twitter.com/bMw7gm1GgE — Casey Evans (@Casey_Evans_) January 7, 2023

Ну, а качество кадров определяет размер амбиций – как иначе? Никаких разговоров о чемпионстве на "Велодроме" давно не ведут – нынешний "Марсель" стремится просто выходить в группу ЛЧ, поскольку там хорошо платят. Если все получится – они будут довольны.

Зачем "Марселю" Малиновский?

Частично мы ответили на этот вопрос, упомянув травму Амина Арита. Но не только в ней дело.

Игор Тудор оказался тяжелым на характер мужчиной и не простил часть команды, поддерживавшую Сампаоли в конфликте с руководством. И, представьте себе, все они – как раз полузащитники атакующего плана.

Бразильца Жерсона хорват уже "сплавил" – тот вернулся во "Фламенго". Сверкавшие при предыдущем тренере Димитри Пайет и Ченгиз Ундер в текущем сезоне на двоих забили три гола. Их судьба в команде под большим вопросом, хотя Пайет – живая легенда клуба; первый игрок, забивший 100 голов и отдавший 100 ассистов в Лиге 1.

При этом без атакующих хавбеков Тудору никак. В "Марселе" он играет точно по той же схеме, что и "Аталанта" Гасперини – 3-4-2-1.

Чтобы закрыть вакантную позицию осенью, компанию Ариту под нападающим составлял Матео Гендузи, но ему гораздо комфортнее в сердце игры, а не возле чужой штрафной. Когда же ко всему травмировался Арит, тренеру пришлось наступить себе на горло и выпускать опальных Ундера с Пайетом. Тудору это не нравится.

Эти двое умеют сделать гол из ничего, но не дают нужного объема оборонительной работы, а заставить их не получается – сразу встают в позу. Ну, а что за Тудор без прессинга? Под руководством хорвата "Верона" была лидером Серии А-2021/22 по интенсивности борьбы – показатель достигал 7,1 в минуту. Приблизительно в том же ключе играет его "Марсель", который в среднем контролирует мяч лишь 54% времени, однако занимает второе место в Лиге 1 по количеству нарушений.

У Ундера еще есть шансы адаптироваться к такой игре, но Пайет - точно нет, он слишком стар. Вот это и есть окно возможностей для Малиновского.

On a compris le système de Tudor joué avec une pointe qui amène la créativité et du mouvement pour créer des espaces (Sanchez , Payet ) sont des attaquants parfait pour ça inutile d'aller chercher un 9 titu pour cet hiver mais un 9 qui accepte son rôle de remplaçant pic.twitter.com/qmd0ZJwIpj — La Quica???????????? (@grizixx) January 5, 2023

Играть опорного у Тудора для украинца не вариант. Два волнореза "Марселя" - Ронжье и Верету - в Лиге чемпионов делали более 2,5 отбора и всего 0,5 удара за 90 минут. Руслан – их полный антипод.

Чего ждать от Руслана дальше?

Сейчас есть сразу три положительных новости.

Во-первых, Малиновский переходит как креатура главного тренера. Тудор хотел его летом и лоббировал сейчас, а значит, украинец будет играть.

Во-вторых, схема и принципы игры "Марселя" идентичны тем, которые исповедует "Аталанта" Гасперини, поэтому Руслану не придется тратить время на адаптацию к новым требованиям. Нагрузками у Тудора не удивишь парня, который, по словам жены, в Бергамо после занятий мог только лежать.

Ну, и, в-третьих, ультралевые фаны "Марселя" вопреки опасениям поддержали трансфер, а не устроили демарш. Поверьте, на "Велодроме" это важно. Очевидно, пророссийские настроения в Европе исчезают даже среди портовых маргиналов, таких как Commando Ultra`84 или Yankee Nord.

À peine arrivé à Marseille, Ruslan Malinovskyi ????????, nouvelle recrue olympienne, a partagé un moment inoubliable avec les enfants et parents ukrainiens venus à sa rencontre au centre d’entrainement.



En savoir plus ???? https://t.co/ZOvsTc5y7B pic.twitter.com/UcK1h1Zcoi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 10, 2023

Все это вместе должно помочь Руслану заиграть, но гарантии? Их может дать только сумасшедший.

Как назло перед трансфером украинца по голу забили Ундер и Пайет; турок даже удостоился комплиментов от Тудора. Это плохо.

Также "Марсель" активно ищет центрфорварда. Наибольше слухов ходит о Виссаме Бен-Йеддере, и если он таки придет, то Алексис отойдет глубже - и это плюс один конкурент для Руслана.

Ну и еще нужно понимать специфику Марселя. Это город хаоса. Бывало так, что команда выходила в ЛЧ, а уже через полгода фаны штурмовали ее базу – именно поэтому сбежал Виллаш-Боаш. Да и разве он один?

За последние полгода "Марсель" покинули Стив Манданда, Луан Перес, Седрик Бакамбу, Дуйе Чалета-Цар, Альваро Гонсалес, а Кевин Строотман, Конрад де ла Фуэнте, Жордан Амави, Луис Суарес, Арек Милик, Поль Лирола, Неманья Радоньич и многие другие разъехались по арендам. Каждому из них обещали золотые горы, когда они переступали порог Командерии, но где они сейчас?

Чтобы не повторить их судьбу, Руслану понадобится физическая и ментальная стойкость, страсть, жажда борьбы. И – главное! – все это нужно показать сразу. Марсель не знает меры; здесь тебя либо обожают, либо ненавидят, и лучше со старта быть в лагере первых.

Ну, и еще украинцу очень нужна крепкая позиция Тудора – по крайней мере, пока он не освоится и не влюбит в себя "Велодром". Прямо сейчас хорват, возможно, единственный человек во всем Провансе, видящий Малиновского в основе, а народного любимца Пайета – на скамье запасных.