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Комитет по этике Федерации футбола Франции призвал Ле Гре уйти в отставку

Франция
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На таких должностях следует следить за словами

Комитет по этике Федерации футбола Франции призвал Ле Гре уйти в отставку

Фото: Onze Mondial/автор невідомий

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Глава комитета по этике Федерации футбола Франции (FFF) Патрик Антон призвал главу федерации Ноэля Ле Гре подать в отставку после его комментариев в адрес Зинедина Зидана. "Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет", – сказал он.

Напомним, что Ноэль Ле Гре на пресс-конференции по случаю нового контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы трубку" от Зинедина Зидана. В защиту легендарного футболиста высказались Килиан Мбаппе, Флорентино Перес, Франк Рибери и министр спорта Франции. Также стало известно, что эти слова разочаровали Эммануэля Макрона.

"Мы призываем президента федерации отказаться от своих обязанностей и, следовательно, подать в отставку.

Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет. Мы обязаны в течение всего сезона применять к руководителям, особенно к президентам лиг, правила этики и передавать дела в дисциплинарные комитеты, если они перешли черту.

Что касается президента федерации, то, поскольку мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, мы можем только попросить его уйти в отставку в наилучших интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это происходит повсюду.

Но мы не собираемся портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF какой-то мыльной оперой, которая больше подходит под раздел различных фактов, чем раздел футбола", – сказал глава комитета по этике FFF.

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Напомним, что Ле Гре принес публичные извинения, назвав свой комментарий "неуместным".

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В статье: Зинедин Зидан Ноэль Ле Гре
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Источник:
lequipe.fr

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