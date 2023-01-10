Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Комитет по этике Федерации футбола Франции призвал Ле Гре уйти в отставку
На таких должностях следует следить за словами
Фото: Onze Mondial/автор невідомий
Глава комитета по этике Федерации футбола Франции (FFF) Патрик Антон призвал главу федерации Ноэля Ле Гре подать в отставку после его комментариев в адрес Зинедина Зидана. "Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет", – сказал он.
Напомним, что Ноэль Ле Гре на пресс-конференции по случаю нового контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы трубку" от Зинедина Зидана. В защиту легендарного футболиста высказались Килиан Мбаппе, Флорентино Перес, Франк Рибери и министр спорта Франции. Также стало известно, что эти слова разочаровали Эммануэля Макрона.
"Мы призываем президента федерации отказаться от своих обязанностей и, следовательно, подать в отставку.
Нам нужна сильная и спокойная власть, которой, к сожалению, больше нет. Мы обязаны в течение всего сезона применять к руководителям, особенно к президентам лиг, правила этики и передавать дела в дисциплинарные комитеты, если они перешли черту.
Что касается президента федерации, то, поскольку мы не можем обратиться в дисциплинарный комитет, мы можем только попросить его уйти в отставку в наилучших интересах футбола. Мы также не хотим бить лежачего, потому что видим, что это происходит повсюду.
Но мы не собираемся портить хорошие финансовые и спортивные результаты FFF какой-то мыльной оперой, которая больше подходит под раздел различных фактов, чем раздел футбола", – сказал глава комитета по этике FFF.
Напомним, что Ле Гре принес публичные извинения, назвав свой комментарий "неуместным".
Популярное сейчас
- Цена вопроса – миллионы евро. Чемпион Украины 2022/23 имеет шанс автоматически попасть в группу ЛЧ 2023/24
- Еще минус один корабль оккупантов. Генштаб сообщил о повреждении нового судна врага
- Без Зинченко дело не шло. Видео голов и обзор матча Оксфорд - Арсенал 0:3
- Возможный дебют Малиновского во Франции, Суперкубок Испании и дерби Манчестера. Расписание футбола на ближайшую неделю
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
Новости по теме
- 22:56 Зарубежные Макрон разочарован словами президента федерации футбола о Зидане. Об этом рассказала министр спорта Франции
- 17:57 Зарубежные Глава Федерации футбола Франции принес извинения за слова о Зидане
- 14:42 Зарубежные Скандал во Франции. Президент федерации нахамил Зидану, за Зизу уже вступились Мбаппе, Рибери и Министр спорта