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Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей президента

Франция
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Лучше не конфликтовать с Зиданом

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей президента

Фото: twitter.com/FFF

Новина українською

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета. На прошлой неделе он оскорбительно высказался о Зинкдине Зидане.

Исполнять обязанности президента Федерации будет Филиппе Диалло.

Ле Гре на презентации продления контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана.

За менеджера вступились многие звезды футбора Франции и авторитеты футбола. Президент Эммануэль Макрон был разочарован словами Ле Гре.

Хоть Ноэль и принес публичные извинения, глава исполкома Федерации футбола Франции потребовал Ле Гре сложить обязанности.

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В статье: Франция Ноэль Ле Гре
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