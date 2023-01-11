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Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей президента
Лучше не конфликтовать с Зиданом
Фото: twitter.com/FFF
Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета. На прошлой неделе он оскорбительно высказался о Зинкдине Зидане.
Исполнять обязанности президента Федерации будет Филиппе Диалло.
Ле Гре на презентации продления контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана.
За менеджера вступились многие звезды футбора Франции и авторитеты футбола. Президент Эммануэль Макрон был разочарован словами Ле Гре.
Хоть Ноэль и принес публичные извинения, глава исполкома Федерации футбола Франции потребовал Ле Гре сложить обязанности.
???? The executive committee of the FFF has decided to withdraw Noël le Graët from the presidency of the FFF until the publication of the audit report! ????????— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2023
Philippe Diallo will act as interim head of the FFF.
(Source: @mohamedbouhafsi ) pic.twitter.com/V9kNLocquz
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