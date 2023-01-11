Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей президента

Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил президента Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей до публикации аудиторского отчета. На прошлой неделе он оскорбительно высказался о Зинкдине Зидане.

Исполнять обязанности президента Федерации будет Филиппе Диалло.

Ле Гре на презентации продления контракта с Дидье Дешамом заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана.

За менеджера вступились многие звезды футбора Франции и авторитеты футбола. Президент Эммануэль Макрон был разочарован словами Ле Гре.

Хоть Ноэль и принес публичные извинения, глава исполкома Федерации футбола Франции потребовал Ле Гре сложить обязанности.