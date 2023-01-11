Лига 1. Нули Лилля и Лиона, истерика Ренна и возрождение Тулузы

"Лилль" и "Лион" не смогли забить аутсайдерам чемпионата, довольствовавшись нулями на табло по итогам выездных матчей против "Бреста" и "Нанта". Коллектив Паулу Фонсеки вновь был очень солиден в защите – один пропущенный гол в пяти последних матчах тому прямое доказательство. Но вместе со стабилизацией обороны пропала и былая острота впереди. Свой единственный опасный момент за игру "доги" создали аж на 89-й минуте, но Джонатан Дэвид не сумел открыть счёт второму десятку голов в нынешнем сезоне Лиги 1.

Встреча старых друзей Антуана Комбуаре и Лорана Блана тоже прошла в миролюбивом тоне. Как два опытных гроссмейстера преклонных лет, два экс-защитника быстро договорились о ничьей. Для "канареек" этот результат вполне комфортен, учитывая их турнирное положение. А вот "Лиону" разбрасываться очками в свете солидного отставания от зоны еврокубков совсем не к лицу.

Неожиданный накал страстей разжёгся на "Габриэль Монпье". "Ренн" невзрачно начал игру в Клермоне, справедливо уйдя на перерыв с отставанием в один мяч – отличился Грежон Кье. Во втором тайме команда Брюно Женезьо прибавила, Калимуэндо сравнял счёт за 15 минут до финиша. Но истеричные удаления Бурижо и Омари лишили "Ренн" не только шансов на победу, но и очков вообще. Вдевятером "Ренн" не дотерпел до финального свистка, и Йоан Гастьен украл для "Клермона" все 3 очка.

"Тулуза" красиво почтила память лучшего бомбардира в истории клуба Пьера Дорсини, ушедшего из жизни днём ранее. "Фиолетовые" забили 5 мячей "Осеру", прямому конкуренту за выживание. "Реймс" продлил беспроигрышную серию до 5 матчей, минимально переиграв "Аяччо".

Лига 1, 18-й тур

Брест – Лилль 0:0

Нант – Лион 0:0

Клермон – Ренн 2:1

Голы: Кье 31, Гастьен 90+5 – Муинга 74

Удаления: Бурижо 77, Омари 83

Осер – Тулуза 0:5

Голы: Шаиби 4, Руо 33, ван ден Бомен 41 (п), Абухляль 75, Даллинга 88

Аяччо – Реймс 0:1

Гол: Мунеци 3