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Лига 1. Дебют Малиновского, возвращение Месси и перезапуск Ниццы
Украинец дебютировал в матче с Труа
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
"Пари Сен-Жермен" лениво переиграл "Анже", нанеся главному аутсайдеру французского сезона десятое кряду поражение в Лиге 1. Столичная команда быстро открыла счёт усилиями Уго Экитике, продлившего тем самым свою голевую серию до трёх игр во всех турнирах. Затем Париж расслабился, и лишь за 20 минут до финального свистка Лионель Месси снял все вопросы о победителе, отметив свой первый выход в старте после мундиаля. В обоих случаях на партнёров ассистировал Мукиеле, достойно подменивший Хакими справа.
"Марсель" уверенно взял три очка на "Стад де Лоб", добыв свою четвёртую победу в четырёх матчах после рестарта. Такая серия позволила коллективу Игоря Тудора на 5 очков оторваться от ближайшего конкурента за зону Лиги Чемпионов. Комфортный сценарий матча подарил гостям гол Шанселя Мбемба с углового на 10-й минуте. Сразу после перерыва "Труа" добил точный Верету.
Руслан Малиновский дебютировал за "провансальцев", заменив Каборе на 67-й минуте. К тому моменту "Марсель" уже откровенно доигрывал встречу, потому проявить себя у украинца особых шансов не было. На счету Малиновского 1 отбор, 1 перехват и жёлтая карточка. В атаке обошёлся без ударов и ключевых передач.
В других матчах игрового дня "Ницца" выдала ярчайший перфоманс сезона спустя 2 дня после увольнения Люсьена Фавра. Николя Пепе и Росс Баркли оформили по дублю. Англичанин сегодня забил больше, чем за все игры сезона до этого. Хотя стоит отметить, что "Монпелье" соперник не особо показательный – "палладины" как никто другой в лиге любит открытый футбол. "Страсбуру" увольнение главного тренера тоже пошло на пользу – "Расинг" неожиданно отобрал очки у "Ланса". А Виссам Бен Йеддер на последних минутах спас "Монако" от поражения в Лорьяне.
Лига 1, 18-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Анже 2:0
Голы: Экитике 5, Месси 72
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мукиеле, Фабиан (Заир-Эмри, 79), Витинья (Битшиабу, 86), Бернат – Месси, Неймар – Экитике (Солер, 80)
Анже: Бернардони – Бамба, Унтонджи, Блажич, Думбия – Менди (Таиби, 80), Бенталеб – Капелль (Эль-Мелали, 62), Юну (Салама, 62), Абделли (Буфаль, 62) – Сима (Тиуб, 80)
Труа, Стад де Лоб
Труа – Марсель 0:2
Голы: Мбемба 10, Верету 46
Труа: Лис – Бальде, Салмье, Палмер-Браун, Конте – Куаме (Тардье, 68), Шавалерин – Брус, Лопеш, Балде – Рипар (Ларуси, 77)
Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Каборе (Малиновский, 67), Ронжье, Верету, Колашинац (Гейе, 75) – Ундер, Гендузи – Алексис Санчес (Дьенг, 75)
Ницца – Монпелье 6:1
Голы: Пепе 15, 56, Тюрам 35, Делор 75, Баркли 82, 85 – Саванье 80
Лорьян – Монако 2:2
Голы: Уаттара 75, Моффи 77 – Эмболо 61, Бен Йеддер 90+3
Страсбур – Ланс 2:2
Голы: Прчич 13, Гамейро 16 – Клод-Морис 11, Опенда 33
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