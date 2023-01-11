Лига 1. Дебют Малиновского, возвращение Месси и перезапуск Ниццы

"Пари Сен-Жермен" лениво переиграл "Анже", нанеся главному аутсайдеру французского сезона десятое кряду поражение в Лиге 1. Столичная команда быстро открыла счёт усилиями Уго Экитике, продлившего тем самым свою голевую серию до трёх игр во всех турнирах. Затем Париж расслабился, и лишь за 20 минут до финального свистка Лионель Месси снял все вопросы о победителе, отметив свой первый выход в старте после мундиаля. В обоих случаях на партнёров ассистировал Мукиеле, достойно подменивший Хакими справа.

"Марсель" уверенно взял три очка на "Стад де Лоб", добыв свою четвёртую победу в четырёх матчах после рестарта. Такая серия позволила коллективу Игоря Тудора на 5 очков оторваться от ближайшего конкурента за зону Лиги Чемпионов. Комфортный сценарий матча подарил гостям гол Шанселя Мбемба с углового на 10-й минуте. Сразу после перерыва "Труа" добил точный Верету.

Руслан Малиновский дебютировал за "провансальцев", заменив Каборе на 67-й минуте. К тому моменту "Марсель" уже откровенно доигрывал встречу, потому проявить себя у украинца особых шансов не было. На счету Малиновского 1 отбор, 1 перехват и жёлтая карточка. В атаке обошёлся без ударов и ключевых передач.

В других матчах игрового дня "Ницца" выдала ярчайший перфоманс сезона спустя 2 дня после увольнения Люсьена Фавра. Николя Пепе и Росс Баркли оформили по дублю. Англичанин сегодня забил больше, чем за все игры сезона до этого. Хотя стоит отметить, что "Монпелье" соперник не особо показательный – "палладины" как никто другой в лиге любит открытый футбол. "Страсбуру" увольнение главного тренера тоже пошло на пользу – "Расинг" неожиданно отобрал очки у "Ланса". А Виссам Бен Йеддер на последних минутах спас "Монако" от поражения в Лорьяне.

Лига 1, 18-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Анже 2:0

Голы: Экитике 5, Месси 72

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мукиеле, Фабиан (Заир-Эмри, 79), Витинья (Битшиабу, 86), Бернат – Месси, Неймар – Экитике (Солер, 80)

Анже: Бернардони – Бамба, Унтонджи, Блажич, Думбия – Менди (Таиби, 80), Бенталеб – Капелль (Эль-Мелали, 62), Юну (Салама, 62), Абделли (Буфаль, 62) – Сима (Тиуб, 80)

Труа, Стад де Лоб

Труа – Марсель 0:2

Голы: Мбемба 10, Верету 46

Труа: Лис – Бальде, Салмье, Палмер-Браун, Конте – Куаме (Тардье, 68), Шавалерин – Брус, Лопеш, Балде – Рипар (Ларуси, 77)

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Каборе (Малиновский, 67), Ронжье, Верету, Колашинац (Гейе, 75) – Ундер, Гендузи – Алексис Санчес (Дьенг, 75)

Ницца – Монпелье 6:1

Голы: Пепе 15, 56, Тюрам 35, Делор 75, Баркли 82, 85 – Саванье 80

Лорьян – Монако 2:2

Голы: Уаттара 75, Моффи 77 – Эмболо 61, Бен Йеддер 90+3

Страсбур – Ланс 2:2

Голы: Прчич 13, Гамейро 16 – Клод-Морис 11, Опенда 33