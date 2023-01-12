Соперник Шахтера уступает с двумя удалениями. Клермон – Ренн 2:1. Обзор матча, видео голов

Нельзя говорить о кризисе в контексте "Ренна", но то, что команда чувствует себя не так уверенно, как осенью 2022-го, это факт. В 18-м туре Лиги 1 ближайший официальный соперник "Шахтера" (по Лиге Европы) уступил "Клермону" 1:2.

Причиной стали, вероятно, два удаления в составе бретонцев, спутавшие карты тренерского штаба. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги 1.

"Клермон" – "Ренн" 2:1

Голы: Кье 31, Гастьен 90+5 – Муинга 74

Удаления: Бурижо 77, Омари 83