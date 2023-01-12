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Главный соперник Аль-Насра хочет предложить рекордный контракт Месси
Безумие
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси попал в сферу интересов "Аль-Хиляля", сообщает Mundo Deportivo.
Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить соглашение с аргентинским нападающим. Согласно данным источника, "Аль-Хиляль" готов предложить Лионелю зарплату 300 миллионов долларов в год. Часть этой суммы будет выделена из государственной казны.
Местные власти рассчитывают, что подписание очередной звезды увеличит популярность к своей лиге и шансы победы заявки страны на проведение чемпионата мира-2030 с Египтом и Грецией.
Интересно, что "Аль-Хиляль" - принципиальный соперник "Аль-Насра", в который недавно перешел Криштиану Роналду. "Здесь это считается "Эль -Класико". Мы называем это "Эр-Риядское дерби", - указывает источник.
В нынешнем сезоне Лионель провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что Месси близок к продлению контракт с "ПСЖ".
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