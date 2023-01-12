Главный соперник Аль-Насра хочет предложить рекордный контракт Месси

Лидер "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси попал в сферу интересов "Аль-Хиляля", сообщает Mundo Deportivo.

Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить соглашение с аргентинским нападающим. Согласно данным источника, "Аль-Хиляль" готов предложить Лионелю зарплату 300 миллионов долларов в год. Часть этой суммы будет выделена из государственной казны.

Местные власти рассчитывают, что подписание очередной звезды увеличит популярность к своей лиге и шансы победы заявки страны на проведение чемпионата мира-2030 с Египтом и Грецией.

Интересно, что "Аль-Хиляль" - принципиальный соперник "Аль-Насра", в который недавно перешел Криштиану Роналду. "Здесь это считается "Эль -Класико". Мы называем это "Эр-Риядское дерби", - указывает источник.

В нынешнем сезоне Лионель провел 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и выполнил 14 результативных передач. Ранее сообщалось, что Месси близок к продлению контракт с "ПСЖ".