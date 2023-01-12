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Месси забивает в девятнадцатом календарном году подряд. Видео голов и обзор матча ПСЖ - Анже 2:0

Франция
(2 голосов)

Легенда!

Месси забивает в девятнадцатом календарном году подряд. Видео голов и обзор матча ПСЖ - Анже 2:0

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Гол аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в ворота "Анже" стал для него первым в 2023 году. Этот результативный удар позволил форварду продолжить свою безумную результативную серию. Лео забивает каждый календарный год с 2005-го.

Что интересно, похожие показатели демонстрирует еще один футболист, и это не Криштиану Роналду. Испанец Давид Сильва из "Реала Сосьедада" также забивал каждый год с 2005-го. В 2023-м он уже тоже отличился за свой клуб.

Что касается матча с "Анже", то парижане одержали победу 2:0 и укрепили свое лидерство в таблице Лиги 1.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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