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Daily Mail: Отец Месси ведет переговоры о переходе Лионеля в Аль-Хиляль
Дыма без огня не бывает?
Getty Images / Global Images Ukraine
Хорхе Месси, отец и агент нападающего сборной Аргентины и французского "ПСЖ" Лионеля Месси, ведет переговоры с саудовским клубом "Аль-Хиляль" о возможном переходе сына. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, Хорхе Месси сейчас находится в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, где ведёт переговоры о заключении контракта с зарплатой около € 300 млн за сезон. Контракт капитана сборной Аргентины с "ПСЖ" истекает в июне 2023 года.
Напомним, что ранее писали о том , что в Саудовской Аравии надеются, что подписание Месси и состоявшийся переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср" повысят интерес к лиге, что, в свою очередь, увеличит шансы страны принять чемпионат мира 2030 года.
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