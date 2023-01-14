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Месси не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Его мотивация - остаться в Европе, - Балаге
Журналист рассказал о приоритетах аргентинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не собирается переходить в клуб с Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что "Аль-Хилаль" и "Аль-Иттихад" хотят подписать игрока "ПСЖ" и готовы платить ему 350 миллионов евро за сезон.
В то же время авторитетный журналист Гильем Балаге заявил, что аргентинец не получал предложений от саудовских клубов:
"Предложения не поступало. "ПСЖ" и Месси организуют встречу в ближайшие несколько недель, чтобы завершить сделку, которая позволит ему остаться в Париже. Прямо сейчас его мотивация – остаться в Европе.
Он фаворит на завоевание "Золотого мяча", он все еще выступает в Лиге чемпионов, у него большие цели после победы на чемпионате мира.
Мало того, что обращаться к нему с этим предложением нет смысла, так этого предложения даже не было", – сказал Балаге.
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