Месси не собирается переезжать в Саудовскую Аравию. Его мотивация - остаться в Европе, - Балаге

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси не собирается переходить в клуб с Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хилаль" и "Аль-Иттихад" хотят подписать игрока "ПСЖ" и готовы платить ему 350 миллионов евро за сезон.

В то же время авторитетный журналист Гильем Балаге заявил, что аргентинец не получал предложений от саудовских клубов: