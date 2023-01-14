Дебют Малиновского в основном составе. Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция матча

Руслан Малиновский уже успел дебютировать в чемпионате Франции, а сейчас проходит его дебют в основном составе "Марселя". Украинец еще только-только перешел сюда из "Аталанты", а уже в центре событий.

Смотрите прямой эфир с участием "Марселя". Соперник – "Лорьян". Начало – 20:00.