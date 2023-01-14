Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дебют Малиновского в основном составе. Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция матча
Марсель - Лорьян: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: twitter.com/OM_Officiel
Руслан Малиновский уже успел дебютировать в чемпионате Франции, а сейчас проходит его дебют в основном составе "Марселя". Украинец еще только-только перешел сюда из "Аталанты", а уже в центре событий.
Смотрите прямой эфир с участием "Марселя". Соперник – "Лорьян". Начало – 20:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Конец истории Мудрик-Арсенал ближе, чем когда-либо. Общая сумма трансфера – 90 млн евро – СМИ
- Россия утром атаковала Киев ракетами, летевшими по баллистической траектории – ПС ВСУ
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- Лига 1. Дебют Малиновского, возвращение Месси и перезапуск Ниццы
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Новости по теме
- 19:57 Украинские Йожеф Сабо о трансфере Мудрика: Сейчас, когда идет война, не очень красиво выглядит, что Шахтер торгуется
- 15:12 Украинские Малиновский: Гасперини говорил мне не бить по воротам издалека слишком часто
- 23:22 Украинские Президент Марселя: Малиновский - отличный снайпер. Мы искали игрока с его характеристиками
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн