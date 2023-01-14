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Дебют Малиновского в основном составе. Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция матча

Франция
(1 голосов)

Марсель - Лорьян: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.01.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Дебют Малиновского в основном составе. Марсель – Лорьян. Смотреть онлайн, LIVE прямая видеотрансляция матча

Фото: twitter.com/OM_Officiel

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский уже успел дебютировать в чемпионате Франции, а сейчас проходит его дебют в основном составе "Марселя". Украинец еще только-только перешел сюда из "Аталанты", а уже в центре событий.

Смотрите прямой эфир с участием "Марселя". Соперник – "Лорьян". Начало – 20:00.

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В статье: Руслан Малиновский Марсель
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