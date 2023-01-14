Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель – Лорьян 3:1. Камбек имени Колашинаца и первый старт Малиновского
Олимпик добывает шестую кряду победу
Фото: Olympique de Marseille, twitter
Лига 1, 19-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Лорьян 3:1
Голы: Колашинац 38, Санчес 53, Верету 59 – Моффи 29
Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 76), Колашинац (Каборе, 66) – Малиновский (Пайет, 66), Гендузи – Санчес (Дьенг, 77)
Лорьян: Манноне – Калулу, Матсима, Тальби, Ле Гофф – Абержель (Аушиш, 70), Ле Фе (Коне, 84) – Уаттара, Понсо (Инносент, 63), Кателин – Моффи
Предупреждение: Ундер 50
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Инсайдер: Челси пытается сорвать соглашение Шахтера с Арсеналом по поводу Мудрика предложением в сто миллионов евро
- В Днепре россияне попали в многоквартирный дом. ФОТО
- Уже известен график Днепра-1, Шахтера и Динамо. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Мбаппе всё ещё хочет играть за Реал. Перес ему не откажет при одном условии
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
14.01.2023 в 22:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн