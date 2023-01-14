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Марсель – Лорьян 3:1. Камбек имени Колашинаца и первый старт Малиновского

Франция
(1 голосов)

Олимпик добывает шестую кряду победу

Марсель – Лорьян 3:1. Камбек имени Колашинаца и первый старт Малиновского

Фото: Olympique de Marseille, twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 19-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Лорьян 3:1

Голы: Колашинац 38, Санчес 53, Верету 59 – Моффи 29

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 76), Колашинац (Каборе, 66) – Малиновский (Пайет, 66), Гендузи – Санчес (Дьенг, 77)

Лорьян: Манноне – Калулу, Матсима, Тальби, Ле Гофф – Абержель (Аушиш, 70), Ле Фе (Коне, 84) – Уаттара, Понсо (Инносент, 63), Кателин – Моффи

Предупреждение: Ундер 50

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В статье: Лорьян Руслан Малиновский Марсель Сеад Колашинац
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
14.01.2023 в 22:09
Почему на фото нет Малиновского?
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