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Лига 1. Бен Йеддер и компания уничтожили Аяччо

Франция
(2 голосов)

На счету капитана хет-трик

Лига 1. Бен Йеддер и компания уничтожили Аяччо

Фото: AS Monaco

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 19-й тур

Монако, Стад Луи ІІ

Монако – Аяччо 7:1

Голы: Дисаси 2, Диатта 6, Бен Йеддер 21, 28, 35 (п), Эмболо 63, 89 – Белаили 11

Монако: Нюбель – Вандерсон, Дисаси (Сарр, 71), Марипан, Кайо Энрике – Фофана, Камара (Матазо, 46) – Диатта, Головин (Якобс, 61) – Бен-Сегир (Эмболо, 61), Бен Йеддер (Боаду, 71)

Аяччо: Лерой – Юссуф, Гонсалес, Майембо (Авинель, 46), Видаль, Исмаэль (Альфонс, 64) – Байала, Мангани, Шаброль, Нури (Боту, 64) – Белаили (Муссути-Око, 46)

Предупреждения: Камара 20 – Исмаэль 33, Мангани 46

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В статье: Виссам Бен Йеддер Аяччо Монако
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