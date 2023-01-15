Лига 1, 19-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – ПСЖ 1:0

Гол: Траоре 65

Возвращение супертрио не уберегло "Пари Сен-Жермен" от второго выездного поражения кряду. Сегодня впервые в 2023-м году Месси, Мбаппе и Неймар оказались вместе на поле, но "Роазон Парк" так и остался неприступной крепостью для чемпиона. Париж проиграл здесь трижды за 4 последних сезона, так ни разу и не победив.

Громкую вывеску несколько испортило количество потерь у обоих сторон. "Ренн" играл без лучшего бомбардира Мартена Терье, главного креативщика Бенжамена Бурижо и опытного центрхава Сантамарии. Париж же снова вынужден был обходиться без Верратти и Нуну Мендеша, незаменимых персонажей для этого ростера. Плюс звёзды хоть и были в строю, но их кондиции оставляли желать лучшего.

Кадровые потери привели к занятному противостоянию 17-летнего Угочуквы у "Ренна" против 16-летнего Заира-Эмри у гостей в центре поля. Ещё один тинейджер Дуэ вышел на игру с лидером в старте, а юный форвард ПСЖ Уго Экитике противостоял молодому центрбеку Ву.

Несмотря на перестановки, качество футбола было высоким. Брюно Женезьо последовал заветам "Монако", и припарковал против Парижа зеркальные 3-4-3, в защите переходящие в 5-4-1. В последних 40 метрах хозяева начинали очень агрессивно прессинговать, не позволяя именитому сопернику спокойно доводить мяч до опасных зон. Кристоф Галтье так и не нашёл противоядия этому подходу за все 90 минут.

В первом тайме Париж был полностью нейтрализован. Бесконечные горизонтальные перекаты не позволяли растягивать оборону соперника. А постоянные опускания Неймара и Месси лишь упрощали жизнь хозяевам – тройку центрбеков безуспешно атаковал одинокий Экитике. В ответ у "Ренна" был опасный момент у Калимуэндо. Трюффер здорово протащил мяч с левого фланга, навесил на молодого форварда, но удар Арно взял огроменный Доннарумма.

Галтье оживил игру во втором тайме, на 55-й минуте достав из рукава двух тузов – Мбаппе и Хакими. Наконец появились открывания за спины защитникам, и атака Парижа начала нагнетать. Но обернулись эти перестановки против гостей. Хакими в простом эпизоде проспал подключение Трюффера, который прострелом нашёл в штрафной другого латераля Траоре. Капитана в свою очередь упустил Бернат, позволивший Траоре открыть счёт в матче.

Почти сразу у Мбаппе появится идеальный шанс для того, чтобы сравнять счёт. Месси из глубины запустил Килиана один на один с Мандандой, но Черепашка отправил мяч на верхние ряды "Роазон Парк". Такие промахи от Мбаппе не часто увидишь. После этого "Ренн" опустил линию обороны, сел в глухой автобус и без особых проблем дотерпел до финального свистка. Из негатива разве что травма Калимуэндо.

1:0. Чемпионат мира не мог не сказаться – звёзды не в форме. После нового года ПСЖ проиграл уже дважды, хотя до того Галтье шёл вообще без поражений. А тут ещё и кадровые потери вкупе с тяжелым календарём – выезд сначала на "Боллар-Делелис" к "Ланс", вообще не терявшего там очков, а затем на "Роазон Парк" к "Ренну", привыкшего наказывать ПСЖ в последние годы. Но драмы делать не стоит. У Парижа есть ещё целый месяц, чтобы подготовиться к битве с "Баварией" в ЛЧ. Там-то будет настоящий тест для Галтье.

Ренн: Манданда – Ву, Родон, Теате – Траоре, Майер (Тэ, 89), Угочукву, Трюффер (Мелинг, 76) – Дуэ (Доку, 68), Калимуэндо (Ассиньон, 76), Гуири (Сулемана, 89)

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу (Саншеш, 83) – Мукиеле (Хакими, 56), Заир-Эмри (Солер, 72), Витинья (Фабиан Руис, 72), Бернат – Месси, Неймар – Экитике (Мбаппе, 55)