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Мбаппе отыграл 300 матчей на клубном уровне
В 24 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен"
Форвард парижан Килиан Мбаппе начал эту встречу на скамейке запасных и вышел во втором тайме - на 55-й минуте, заменив Экитике. Этот матч стал для 24-летнего француза 300-м в клубной карьере.
В составе "ПСЖ" Килиан провел 240 поединков, и в футболке "Монако" - 60 игр. За это время Мбаппе отметился 218 голами и 108 ассистами.
В свою очередь, в составе национальной сборной Франции нападающий принял участие в 66 матчах, в которых записал на свой счет 36 забитых мячей и 23 результативные передачи.
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