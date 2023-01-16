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Мбаппе отыграл 300 матчей на клубном уровне

Франция
(1 голосов)

В 24 года

Мбаппе отыграл 300 матчей на клубном уровне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 19-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" минимально проиграл на выезде "Ренну" - со счетом 0:1.

Форвард парижан Килиан Мбаппе начал эту встречу на скамейке запасных и вышел во втором тайме - на 55-й минуте, заменив Экитике. Этот матч стал для 24-летнего француза 300-м в клубной карьере.

В составе "ПСЖ" Килиан провел 240 поединков, и в футболке "Монако" - 60 игр. За это время Мбаппе отметился 218 голами и 108 ассистами.

В свою очередь, в составе национальной сборной Франции нападающий принял участие в 66 матчах, в которых записал на свой счет 36 забитых мячей и 23 результативные передачи.

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В статье: Ренн Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
OptaJean

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