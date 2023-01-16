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Стало известно сколько миллионов евро ПСЖ получит за товарищеский матч в Саудовской Аравии

Франция
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На уровне дефицита в прошлом сезоне, такая сумма не помешает

Стало известно сколько миллионов евро ПСЖ получит за товарищеский матч в Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" заработает за товарищеский матч со сборной звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" 10 миллионов евро, сообщает L`Equipe. Эта сумма была заложена в бюджет клуба на сезон-2022/2023.

Матч пройдет 19-го января в Эр-Рияде. Ранее стало известно, что саудовскую сторону на поле выведет Криштиану Роналду – ему вручили капитанскую повязку.

Следующий матч "парижан" состоится 23-го января. Это игра в Кубке Франции против "Пе-де-Кассель".

Напомним, что у "ПСЖ" серьезные финансовые трудности. Клуб завершил прошлый сезон с потерями в 370 миллионов евро.

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В статье: Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
lequipe.fr

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