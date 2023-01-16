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Стало известно сколько миллионов евро ПСЖ получит за товарищеский матч в Саудовской Аравии
На уровне дефицита в прошлом сезоне, такая сумма не помешает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" заработает за товарищеский матч со сборной звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" 10 миллионов евро, сообщает L`Equipe. Эта сумма была заложена в бюджет клуба на сезон-2022/2023.
Матч пройдет 19-го января в Эр-Рияде. Ранее стало известно, что саудовскую сторону на поле выведет Криштиану Роналду – ему вручили капитанскую повязку.
Следующий матч "парижан" состоится 23-го января. Это игра в Кубке Франции против "Пе-де-Кассель".
Напомним, что у "ПСЖ" серьезные финансовые трудности. Клуб завершил прошлый сезон с потерями в 370 миллионов евро.
Le match en Arabie saoudite va rapporter un peu plus de 10 M€ au PSG. ????????????— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 16, 2023
(L’ÉQUIPE)
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