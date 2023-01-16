Стало известно сколько миллионов евро ПСЖ получит за товарищеский матч в Саудовской Аравии

"ПСЖ" заработает за товарищеский матч со сборной звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" 10 миллионов евро, сообщает L`Equipe. Эта сумма была заложена в бюджет клуба на сезон-2022/2023.

Матч пройдет 19-го января в Эр-Рияде. Ранее стало известно, что саудовскую сторону на поле выведет Криштиану Роналду – ему вручили капитанскую повязку.

Следующий матч "парижан" состоится 23-го января. Это игра в Кубке Франции против "Пе-де-Кассель".

Напомним, что у "ПСЖ" серьезные финансовые трудности. Клуб завершил прошлый сезон с потерями в 370 миллионов евро.