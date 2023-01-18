Навасу неинтересно переходить в Аль-Наср. Он хочет играть в чемпионатах из топ-5

Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас считает, что ещё способен выступать на высоком уровне. Как сообщает RMC Sport, он не в восторге от перспективы перехода в "Аль-Наср".

Саудовский клуб заинтересовался в услугах вратаря после травмы Давида Оспины. Мексиканский голкпер сломал руку в матче против "Аль-Шабаб" (0:0).

Ранее стало известно, что Серхио Бускетс также отказал "Аль-Насру", несмотря на истекающий летом контракт с "Барселоной". Он не хочет оставаться в "блаугране", но и не принимает пока никаких решений.

В этом сезоне Навас сыграл всего в 1 матче – в Кубке Франции.