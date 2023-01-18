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Навасу неинтересно переходить в Аль-Наср. Он хочет играть в чемпионатах из топ-5
У 36-летнего голкипера ещё есть желание выступать на высоком уровне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас считает, что ещё способен выступать на высоком уровне. Как сообщает RMC Sport, он не в восторге от перспективы перехода в "Аль-Наср".
Саудовский клуб заинтересовался в услугах вратаря после травмы Давида Оспины. Мексиканский голкпер сломал руку в матче против "Аль-Шабаб" (0:0).
Ранее стало известно, что Серхио Бускетс также отказал "Аль-Насру", несмотря на истекающий летом контракт с "Барселоной". Он не хочет оставаться в "блаугране", но и не принимает пока никаких решений.
В этом сезоне Навас сыграл всего в 1 матче – в Кубке Франции.
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