Мбаппе признан лучшим игроком ноября/декабря в Лиге 1

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком месяца в ноябре/декабре в Лиге 1. Во Франции объеденили награды за два месяца в одну из-за перерыва на чемпионат мира.

Мбаппе забил в матче с "Осером" (5:0) перед паузой и забил в ворота "Страсбурга" (2:1) после финала чемпионата мира.

Лучшим игроком в октябре стал нападающий "Ренна" Мартин Террье, а в августе и сентябре Неймар и Месси, соответственно.

8 наград – лучший показатель в Лиге. Мбаппе теперь опережает Златана Ибрагимовича уже на 3 награды.