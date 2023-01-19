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Мбаппе признан лучшим игроком ноября/декабря в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

Это его восьмая награда в карьере

Мбаппе признан лучшим игроком ноября/декабря в Лиге 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком месяца в ноябре/декабре в Лиге 1. Во Франции объеденили награды за два месяца в одну из-за перерыва на чемпионат мира.

Мбаппе забил в матче с "Осером" (5:0) перед паузой и забил в ворота "Страсбурга" (2:1) после финала чемпионата мира.

Лучшим игроком в октябре стал нападающий "Ренна" Мартин Террье, а в августе и сентябре Неймар и Месси, соответственно.

8 наград – лучший показатель в Лиге. Мбаппе теперь опережает Златана Ибрагимовича уже на 3 награды.

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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