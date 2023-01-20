Малиновский в основе Марселя на матч с Ренном

Руслан Малиновский начнет второй матч "Марселя" подряд с первых минут. Украинец попал в основу на матч 1/16 Кубка Франции с "Ренном".

Ранее Руслан выходил на поле с первых минут в матче с "Лорьяном" (3:1) 14-го января. Дебютировал украинский хавбек, выйдя на замену против "Труа"(2:0) 11-го января.

Встреча начнется в 22:10. "Марсель" идет на 3-месте в Лиге 1 с 42 очками. "Лорьян" располагается 5-м с 37-ю зачетными баллами.