Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Франции. Марсель – Ренн 1:0. Малиновский снова в старте, Олимпик снова победил
"Марсель" вышел в 1/8
Фото: Olympique de Marseille, twitter
Кубок Франции, 1/16 финала
Марсель, Велодром
Марсель – Ренн 1:0
Гол: Гендузи 59
Марсель: Лопес – Балерди (Мбемба, 62), Жиго, Колашинац – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 89), Тавареш – Малиновский, Гендузи – Алексис Санчес (Дьенг, 62)
Ренн: Алемдар – Ву (Сантамария, 70), Родон, Теате – Траоре, Майер (Сулемана, 70), Угочукву, Трюффер – Бурижо (Доку, 70), Гуири, Дуэ (Ассиньон, 78)
Предупреждения: Балерди 45+1 – Ву 8, Траоре 73
По теме
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Клопп: Мудрик действительно хороший игрок
- Как ВСУ в Соледаре накрыли штаб ЧВК Вагнер
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях
- Роксана Малиновская: Последние 2-3 месяца Руслан не чувствовал себя частью коллектива Аталанты
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн