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Кубок Франции. Марсель – Ренн 1:0. Малиновский снова в старте, Олимпик снова победил

Франция
(1 голосов)

"Марсель" вышел в 1/8

Кубок Франции. Марсель – Ренн 1:0. Малиновский снова в старте, Олимпик снова победил

Фото: Olympique de Marseille, twitter

Новина українською

Кубок Франции, 1/16 финала

Марсель, Велодром

Марсель – Ренн 1:0

Гол: Гендузи 59

Марсель: Лопес – Балерди (Мбемба, 62), Жиго, Колашинац – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 89), Тавареш – Малиновский, Гендузи – Алексис Санчес (Дьенг, 62)

Ренн: Алемдар – Ву (Сантамария, 70), Родон, Теате – Траоре, Майер (Сулемана, 70), Угочукву, Трюффер – Бурижо (Доку, 70), Гуири, Дуэ (Ассиньон, 78)

Предупреждения: Балерди 45+1 – Ву 8, Траоре 73

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