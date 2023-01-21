До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского

В пятницу, 20 января, "Марсель" встречался с "Ренном" в 1/16 финала Кубка Франции. Провансальцы победили благодаря голу Гендузи во втором тайме. Значительно раньше мог отличиться вышедший в стартовом составе Руслан Малиновский и отыгравший полный матч. На 9-й минуте он наносил удар со штрафного метров с 28-ми, но попал в штангу около девятки.