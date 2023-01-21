Франция
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До гола не хватило сантиметров. ВИДЕО, как стойка спасла Ренн после удара Малиновского
Руслан был очень близок к дебютному голу
фото - twitter.com/OM_Officiel/
В пятницу, 20 января, "Марсель" встречался с "Ренном" в 1/16 финала Кубка Франции. Провансальцы победили благодаря голу Гендузи во втором тайме. Значительно раньше мог отличиться вышедший в стартовом составе Руслан Малиновский и отыгравший полный матч. На 9-й минуте он наносил удар со штрафного метров с 28-ми, но попал в штангу около девятки.
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