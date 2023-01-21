Кимпембе хочет покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно - СМИ

Французский защитник "Пари Сен-Жермен Преснел Кимпембе намерен покинуть парижский клуб, сменив клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

По информации французского издания L'Equipe, желания футболиста покинуть ПСЖ связано с желанием футболиста попробовать свои силы в другом чемпионате до завершения карьеры.

Стоит отметить, что Кимпембе выступает за основную команду "Пари Сен-Жермен" с 2013 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французский футболист принял участия в восьми матчах Лиги 1, не сумев отличиться результативными действиями.