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Кимпембе хочет покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно - СМИ

Франция
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Преснел Кимпембе рассматривает варианты со сменой клубной прописки

Кимпембе хочет покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно - СМИ

Фото: twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською

Французский защитник "Пари Сен-Жермен Преснел Кимпембе намерен покинуть парижский клуб, сменив клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

По информации французского издания L'Equipe, желания футболиста покинуть ПСЖ связано с желанием футболиста попробовать свои силы в другом чемпионате до завершения карьеры.

Стоит отметить, что Кимпембе выступает за основную команду "Пари Сен-Жермен" с 2013 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне французский футболист принял участия в восьми матчах Лиги 1, не сумев отличиться результативными действиями.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Преснел Кимпембе
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