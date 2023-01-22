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Конкурент Малиновского близок к переходу в клуб АПЛ

Франция
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Унаи Эмери хочет видеть в своей команде бывшего подопечного

Конкурент Малиновского близок к переходу в клуб АПЛ

Фото: Olympique de Marseille, twitter

Новина українською

Центральный полузащитник "Марселя" Матео Гендузи все ближе к переходу в "Астон Виллу". Об этом сообщает Николо Скира.

Француз – основная цель на трансферном рынке главного тренера бирмингемцев Уная Эмери. Также были слухи о возможном переходе хавбека "Ювентуса" Вестона Маккени в состав "Астон Виллы", но английский клуб рассматривает возможность трансфера только Гендузи.

Эмери уже работал вместе с французом в лондонском "Арсенале". Испанский наставник стал тренером, под руководством которого Матео провел самое большое количество матчей в своей карьере (66).

Гендузи стал полноценным футболистом "Марселя" прошлым летом, перейдя из "Арсенала" за 11 миллионов евро. До этого полузащитник провел еще год в аренде во французском клубе.

В этом сезоне на счету Гендуге четыре гола и четыре ассиста в 25 матчах. В частности француз сыграл три поединка бок о бок с украинцем Русланом Малиновским на позиции атакующего полузащитника.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Руслан Малиновский Марсель Маттео Гендузи
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Источник:
Nico Schira

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