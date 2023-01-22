Конкурент Малиновского близок к переходу в клуб АПЛ

Центральный полузащитник "Марселя" Матео Гендузи все ближе к переходу в "Астон Виллу". Об этом сообщает Николо Скира.

Француз – основная цель на трансферном рынке главного тренера бирмингемцев Уная Эмери. Также были слухи о возможном переходе хавбека "Ювентуса" Вестона Маккени в состав "Астон Виллы", но английский клуб рассматривает возможность трансфера только Гендузи.

Эмери уже работал вместе с французом в лондонском "Арсенале". Испанский наставник стал тренером, под руководством которого Матео провел самое большое количество матчей в своей карьере (66).

Гендузи стал полноценным футболистом "Марселя" прошлым летом, перейдя из "Арсенала" за 11 миллионов евро. До этого полузащитник провел еще год в аренде во французском клубе.

В этом сезоне на счету Гендуге четыре гола и четыре ассиста в 25 матчах. В частности француз сыграл три поединка бок о бок с украинцем Русланом Малиновским на позиции атакующего полузащитника.